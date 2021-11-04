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    翁啟惠偕太座 同享威爾許獎光榮

    翁啟惠獲得威爾許獎肯定，威爾許基金會11月初頒發獎牌、獎狀，翁啟惠偕同太座一同領獎。（圖由翁啟惠提供）

    翁啟惠獲得威爾許獎肯定，威爾許基金會11月初頒發獎牌、獎狀，翁啟惠偕同太座一同領獎。（圖由翁啟惠提供）

    2021/11/04 16:26

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院院士翁啟惠因為在醣科學研究的重大貢獻，今年獲得威爾許化學獎肯定，是台灣第一人，威爾許獎金基金會11月初赴翁啟惠服務的研究機構「Scripps」頒發金質獎章與獎狀，翁啟惠偕夫人共同領取該榮譽。

    威爾許化學獎被科學界公認為是諾貝爾獎的前哨站，翁啟得獲獎理由包含他在化學生物以及合成化學領域有許多重大發現，對於增進人類福祉具有卓越貢獻，尤其是在醣科學領域所開發的新技術及方法，有助於瞭解醣分子在生物體及疾病演變上扮演的角色，加速了近年來新藥和疫苗的開發，如研發的「程式化一鍋式反應」，是目前為止唯一可以快速合成寡醣的方法，讓過去難以取得的研究材料從此可以大量產製，因此打開了醣化學通往生物及醫學的研究大門。

    翁啟惠也領頭尋找醣分子與疾病之間的關聯，開發出醣晶片和醣探針，運用醣與其他分子的結合力來進行疾病篩檢，更進一步藉由標記細胞上的醣分子，分析正常細胞和癌症細胞的差異，設計出癌症的疫苗，疫苗目前正在進行多項臨床試驗，用於治療乳腺癌、胰腺癌、和胃癌、結直腸癌和肺癌，隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，翁啟惠也開發出可對抗變種病毒株的廣效疫苗。

    在威爾許基金會為翁啟惠拍攝的紀錄片中，學者都表示翁啟惠是該領域的領航者，且溫和謙虛的態度，讓他們不只是一起研究的夥伴，更是朋友；翁啟惠也在有片中特別感謝太太一路的支持，認為自己可以專心研究，是因為有太太無私的付出，也透露當初和太太是一見鍾情，他說當初到一間公司協助解決化學等相關問題，太太端茶上來時，他整個人完全愣住，原本各種化學難題都難不倒他，但當下卻連一個字都說不出來。

    威爾許獎基金會親自將獎牌、獎狀頒給翁啟惠。（圖由翁啟惠提供）

    威爾許獎基金會親自將獎牌、獎狀頒給翁啟惠。（圖由翁啟惠提供）

    威爾許獎基金會頒給翁啟惠的獎牌跟獎狀。（圖由翁啟惠提供）

    威爾許獎基金會頒給翁啟惠的獎牌跟獎狀。（圖由翁啟惠提供）

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