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    北市30多歲男子確診 羅一鈞：研判是先前感染舊案

    指揮中心今日宣布新增1例本土病例，為台北市30多歲男性，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前從實驗室數據來看，推估是在5至7月雙北本土高峰期時遭受感染，研判是舊案。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心今日宣布新增1例本土病例，為台北市30多歲男性，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前從實驗室數據來看，推估是在5至7月雙北本土高峰期時遭受感染，研判是舊案。（圖由指揮中心提供）

    2021/11/04 15:25

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「嘉玲」止步，中央流行疫情指揮中心今日宣布新增1例本土病例，為台北市30多歲男性，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前從實驗室數據來看，推估是在5至7月雙北本土高峰期時遭受感染，研判是舊案。

    新增1例本土武漢肺炎案16539為本國籍30多歲男性，今年10月19日起開始出現全身倦怠、呼吸喘及食慾不振等症狀，11月2日因症狀持續且有發燒而就醫採檢，結果確診，檢驗Ct值34，住院後採檢的核酸檢測陰性、血清抗體陽性；相關接觸者衛生單位匡列中。

    羅一鈞說明，該名個案是雙北居民，目前從實驗室數據來看，推估是在5至7月雙北本土高峰期時遭受感染，研判是舊案，其也曾於8月底時接種一劑AZ疫苗。

    羅一鈞指出，就手上有的資料，該名個案過去沒有篩檢紀錄，這次是因為有症狀就醫，到急診與住院，加上發燒症狀，進而篩檢。

    羅一鈞說明，從目前住院情況來看，個案的發燒等不適症狀，應該與武漢肺炎無關，而是有其他非病毒性感染所引起，同時研判武漢肺炎是舊案，也跟他目前住院處理的病情沒有關係。

    不過，羅一鈞指出，該名個案仍需要隔離，直到2次檢驗Ct值都達到30以上，才可以解除隔離。

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