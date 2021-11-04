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    中研院獎學金經費執行率一路下滑 去年僅7成5

    立院教育文化委員會今審查中研院預算，立委張廖萬堅、黃國書都指出，中研院對學生的獎助預算執行率一路下降。（記者楊媛婷攝）

    立院教育文化委員會今審查中研院預算，立委張廖萬堅、黃國書都指出，中研院對學生的獎助預算執行率一路下降。（記者楊媛婷攝）

    2021/11/04 14:56

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院的核心業務之一包含人才培育與延攬計畫，以及對學生的獎助。立院教育文化委員會今審查中研院預算，立委張廖萬堅、黃國書都稱，近5年中研院相關經費都編列逾2億元，且預算逐年增加，但執行率卻逐年下降，從2016年預算執行率有到91.56%，一路下滑到去年只有75.95%，直指中研院未用積極方式協助國內培育人才。

    中研院編列明年對學生的獎助預算為2.6億元，但近5年來預算執行率不彰，一路從2016年的91.56%、2017年的86.17%、2018年的80.94%、2019年的80.98%、2020年一路跌到僅剩75.95%。

    中研院稱是受到少子化影響。張廖萬堅表示，中研院雖說整體高教人數減少，但中研院卻都沒有提出更積極的方式，來協助有需要的人才，即使預算逐年增加，但對學生獎助金的執行率逐年下降。

    黃國書也說，除了學生的獎助執行率節節下降，中研院提出的人才培育及延攬計畫的各項子計畫，明年預算金額達5.3億元，但這幾年都沒有達到預期的目標。

    經查內政部的人口出生資料，由於中研院的獎助學金多半都以碩博士生為主，若以台灣主要攻讀碩博士生的年齡層分析，台灣1990年到1997年的出生人數都是落在32萬到33萬之間，並無明顯下降。

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