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    自購14.2萬劑AZ疫苗 16：14運抵桃園機場

    我國自購第12批14.2萬劑AZ疫苗今天下午4點14分運抵桃園機場。（記者姚介修攝）

    我國自購第12批14.2萬劑AZ疫苗今天下午4點14分運抵桃園機場。（記者姚介修攝）

    2021/11/04 16:21

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕我國自購第12批14.2萬劑AZ疫苗今天下午4點14分運抵桃園機場，這批疫苗自泰國曼谷素萬那普國際機場（BKK）機場起運，疫苗落地後地勤人員將疫苗由腹艙卸下，接著海關機邊驗放完成通關程序，隨即運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供接種。

    中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，我國自購AstraZeneca疫苗約14.2萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，本批效期至2022年2月28日，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

    華航834次班機原本應於下午3時25分抵達，因在曼谷機場作業耽擱，延誤至下午4點14分抵達，班機降落桃園機場後停靠A5停機坪，地勤人員將疫苗由腹艙卸下後，海關機邊驗放完成通關程序，隨即運送至冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業再提供接種。

    我國自購的1000萬劑AZ疫苗，前11批總計已到貨638萬劑，到貨次序分別為，3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑，9月30日65.6萬疫苗以及10月13日到貨的136萬劑。

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    我國自購第12批14.2萬劑AZ疫苗今天下午4點14分運抵桃園機場。（記者姚介修攝）

    我國自購第12批14.2萬劑AZ疫苗今天下午4點14分運抵桃園機場。（記者姚介修攝）

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