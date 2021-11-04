北市禁電子菸、加熱菸 全長聯籲中央修法跟進

台北市雙禁電子菸和加熱菸，全國家長會長聯盟今呼籲行政院修正「菸害防治法」以回應國人期待。（圖由全長聯提供）

2021/11/04 14:18

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市雙禁電子菸和加熱菸，全國家長會長聯盟今開記者會表示，北市此舉反映重視健康民意所趨，成為繼嘉義市、新北市全國第3個雙禁電子菸、加熱菸的縣市，期盼行政院修正「菸害防治法」草案，以回應國人期待。

全家聯理事長潘品睿表示，經數月折衝，台北市議會經朝野協商達成共識，三讀通過「新興菸品管理自治條例」，全面禁止電子煙和加熱菸，基於維護青少年健康立場，表達肯定與支持，亦衷心期盼行政院體察國人重視健康之民意趨向，儘速修正「菸害防治法」草案。

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全長聯監事長馬淑貞表示，隨著我國經濟成長、人民生活品質提升，重視健康、營養、養生成為主流民意，目前正在立法院審議中的「國民營養及健康飲食促進法」草案，獲得朝野立委共同支持，即為明證。

潘品睿表示，衛福部國民健康署多次發布新聞強調：「科學實證顯示，電子煙及加熱菸無助於戒菸，兩者的健康危害也不會低於其他菸品。」衛福部長陳時中近日於立法院答詢卻表示，衛福部目前研擬送行政院之「菸害防治法」修正草案將開放加熱菸，與國健署之前多次聲明形成強烈矛盾，並與國人期待背道而馳。

潘品睿表示，台灣多年來對降低吸菸人口已有明顯成果，成人吸菸率從33％降至13.1％，開放任何新型菸品（電子菸、加熱菸），將令青少年接觸菸品之機會、風險大大提升，並恐培養新一代菸民，讓台灣菸害防制近40年努力成果毀於一旦，建請行政院回應國人重視健康之期待，儘速通過雙禁電子煙和加熱菸之修法草案。

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