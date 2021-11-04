柴油創近3年新高！客運票價恐漲 王國材：朝透過補貼方式凍漲

交通部長王國材今於立法院交通委員會接受質詢時表示，將朝向補貼方式來凍漲客運票價。（記者方賓照攝）

2021/11/04 14:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國際油價持續上漲，柴油價格已達3年新高，若油價11月續漲，公路客運可依「公路汽車客運路線費率臨時調整機制（CRF）」申請調整票價。交通部長王國材今於立法院交通委員會接受質詢時表示，將朝向補貼方式來凍漲客運票價。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會於2018年7月，提出一般公路客運營運18項成本檢討案，申請運價核定上限調漲30%；交通部日前針對各項成本訪價後，正式核定調漲案，運價漲幅為17.17%，當時交通部就透過補貼業者方式，每年經費約3.18億元來凍漲票價，不讓民眾乘車負擔加重。

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立法委員許淑華表示，近期油價不斷上漲，國內柴油價格已連續5週調漲，11月1日上升到每公升28元，是近3年來最高，許多民眾都擔心油價漲、物價也會跟著調漲。公路客運方面，業者在疫情期間是在苦撐，但油價上漲為維持收支平衡、合理報酬，有可能票價會上漲，她要拜託部長與局長，是否能提早檢討與業者溝通，給予相關補貼，不要讓公車、客運業者調漲票價。

交通部公路總局局長許鉦漳表示，交通部有授權公總有「公路汽車客運路線費率臨時調整機制（CRF）」，不過10月份月均價26.25元，尚未達到可以調整的26.297元，不過確實已經很接近，會持續觀察油價情況，若下個月達到標準就會透過該機制來處理，包含允許票價調整或是補貼凍漲。

王國材表示，會朝向透過補貼方式來凍漲客運票價。

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