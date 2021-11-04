同仁仁愛之家啟動「RUN伴」活動 盼雲林成為失智友善城市

同仁仁愛之家響應「RUN伴Taiwan」活動，盼建立友愛智者社區相伴友善環境。（記者林國賢攝）

2021/11/04 13:28

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣同仁仁愛之家等社福團體今天啟動2021「RUN伴Taiwan」活動，志工陪伴失智長輩與家屬於林內鄉社區景點健走，促進社區民眾對失智症認識，營造「友愛智者、社區相伴」友善生活環境。

同仁仁愛之家董事長林金立表示，根據國際失智症協會（ADI）發布全球失智症報告，推估平均每3秒就有一人罹患失智症，台灣失智人口已逾29萬人，認識失智症，建立失智友善社區是非常重要課題。

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台灣居家服務策略聯盟於2017年引進RUN TOMO（RUN伴）活動，盼串連在地社區力量，營造失智友善生活環境。

林金立指出，去年與今年受到疫情衝擊，人與人互動增加許多限制，但去年仍有15縣市的響應辦理RUN伴，今年活動於11月開始展開，並以更精緻的姿態深入過去未及的街巷宣導失智症防護及照顧議題。

2021年RUN伴雲林由同仁仁愛之家串起，由志工陪伴失智朋友一起踏尋林內景點、人文及美食，結合當地風情，讓失智照顧深入社區，同時讓更多人認識林內。

林金立說，失智症在醫療上目前仍無法治癒，僅能靠藥物減緩症狀，但除了就醫診斷，家人及鄰里社區的陪伴也是重點，透過「RUN伴」讓大家認識了解失智症，到冷靜應對與和平共處，營造友善失智生活環境與空間，提升失智症朋友的社會參與。

志工與長輩一起健走，將友善失智朋友觀念深入社區。（記者林國賢攝）

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