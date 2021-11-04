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    台南重豎孫文銅像惹反彈 黃偉哲：暫緩豎立 謝龍介：遺憾

    有關重豎孫文銅像一事，南市長黃偉哲表示，目前還有一些碑文沒有完成，將暫緩豎立。（記者蔡文居攝）

    有關重豎孫文銅像一事，南市長黃偉哲表示，目前還有一些碑文沒有完成，將暫緩豎立。（記者蔡文居攝）

    2021/11/04 12:57

    〔記者蔡文居／台南報導〕原本豎立於湯德章紀念公園的孫文銅像，7年前被拉倒後，台南市府原本預計11月12日在台南公園重新豎立，卻引起獨派團體強烈反彈，將號召民眾到現場抗議。南市民進黨多位議員今天也召開記者會，質疑重豎銅像是向威權妥協。市長黃偉哲表示，目前還有一些碑文沒有完成，將暫緩豎立。國民黨市議員謝龍介則表示遺憾。

    孫文銅像將在台南公園重新豎立一事，引起獨派團體強烈反彈，成大台文系教授蔣為文甚至將號召民眾於當天前往抗議。民進黨市議員呂維胤、李宗翰、蔡筱薇等人今天也召開記者會，質疑豎立孫文銅像是與「反威權」的潮流背道而馳，而湯德章故居卻連「紀念建築」的文資身分都不可得，這根本失去了本土價值，向威權妥協。

    他們說，孫文一生和台灣都扯不上有什麼重大淵源和連結，但相反的，湯德章律師身為台南人，在二二八事變當中為避免禍及更多人、拒絕交出名單，被控叛亂罪名，押赴民生綠園公開槍決，可以說是為保護台南人而死。但是，同場文化局召開的審議會同重豎孫文像，卻不同意「湯德章故居」指定古蹟或登錄歷史建築紀 念建築審議，著實令人傻眼。

    力爭在台南公園重豎孫文銅像的國民黨市議員謝龍介則表示，11月12是國父誕辰紀念日，希望趕在11月12日重新豎立才會有意義，基本上市長黃偉哲也不排斥，當時溝通很友善。

    謝龍介說，碑文篆刻沒有完成，在不完整的狀況下，硬要把銅像應豎起來，覺得美中不足，文化局長葉澤山也有說恐怕來不及，這令人遺憾。他本來想約馬前總統一起來，如果沒辦法在這一天，只能感到相當遺憾，他對於黃市長的執行力開始打折扣，3年來真的沒有重大建樹，連銅像執行快4個月都無法完成，除了遺憾之外還是遺憾。

    孫文銅像目前暫存於台南柳科典藏庫房，原計畫於11月12日在台南公園重新豎立，目前已暫緩。（圖由南市文化局提供）

    孫文銅像目前暫存於台南柳科典藏庫房，原計畫於11月12日在台南公園重新豎立，目前已暫緩。（圖由南市文化局提供）

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