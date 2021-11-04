代理教師低人一等？全教總呼籲立院和監院介入

全國教師工會總聯合會呼籲立委和監委介入，嚴格監督和糾正行政機關對代理教師的不合理對待。（全教總提供）

2021/11/04 12:24

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會盤點全國約2萬名代理教師勞動條件，質疑各縣市對待代理教師一國多制，甚至不少縣市讓代理教師「低人一等」，全教總呼籲教育部恪遵教師法授權，代理教師權利義務在授權子法中明定，落實修法而非放任各縣市政府給予差別待遇，造成一國多制；也呼籲立法委員和監察委員，嚴格監督和糾正行政機關對代理教師的不合理對待。

全教總理事長侯俊良表示，代理教師與專任教師共同承擔教學責任，近日立委范雲和高虹安等關注代理教師比例、勞動權益等議題，全教總長期關注代理教師權益，積極倡議代理職缺之代理教師應給予完整一年12個月聘期，出現待遇支給的缺口，更影響代理教師的職業保險保障及退休提撥。

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全教總法務中心執行長林金財舉例，不具合格教師證之代理教師，除依行政院核定學術研究加給打8折外，也給予不具合格教師證之代理教師較低的起敘條件，未修過教育學程的大學畢業生給予170薪點，修過教育學程的給予180薪點，與教師待遇條例明定要按學歷起敘的規定不符，連本俸起敘點都差一截，明顯剋扣部分代理教師的薪資。

此外，除國立學校、台北市及金門縣，願意比照專任教師採計職前服務年資（曾任公私立學校代理、專任年資）提敘薪級外，其餘縣市政府均不予採計職前年資；部分縣市如台北市、桃園市等，代理教師在聘期內取得較高學歷，得比照專任教師學歷改敘（如取得碩士學位）提高薪級，而多數的縣市包含國立學校均不提供學歷改敘的調整。

林金財表示，代理教師如被懲處、不認定服務成績優良或短少投保等發生時，面臨無從申訴的窘境，不符合憲法保障意旨；代理教師的給假比照約聘僱人員給假規定，但卻排除慰勞假的適用，剝奪代理教師的休假權益。

侯俊良表示，代理教師承受不合理待遇，包括聘期、給薪、給假、申訴等，各縣市政府多以成本負擔、財政困難等推諉，代理教師代理的職缺本應是專任教師的員額，各主管機關依法應編足專任教師人事預算，卻改以進用代理教師的方式，處處給予減法式的不利益對待。

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