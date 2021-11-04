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    以台灣人視角還原北埔事件 已故文史工作者楊鏡汀獲國史館肯定

    新竹縣長楊文科（左）肯定已故校長楊鏡汀花40多年揭開北埔事件神秘面紗，找回台灣歷史發言權的努力，頒發感謝狀給其女楊毓雯（右）表示感謝。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科（左）肯定已故校長楊鏡汀花40多年揭開北埔事件神秘面紗，找回台灣歷史發言權的努力，頒發感謝狀給其女楊毓雯（右）表示感謝。（記者黃美珠攝）

    2021/11/04 12:42

    〔〔記者黃美珠／竹縣報導〕11月14日是台灣歷史上首樁武裝抗日事件「北埔事件」的113年紀念日，由於過去的相關文獻史料皆以日本人觀點記事，因此已故退休校長楊鏡汀生前花40多年鑽研，以台灣人的視角重新詮釋這段歷史，找回台灣人的發言權。

    新竹縣政府文化局去年在楊鏡汀逝世百日內出版「北埔事件研究」，結果獲得國史館臺灣文獻館「110年度獎勵出版文獻書刊暨推廣文獻研究」學術性書刊佳作的肯定。

    縣府肯定楊鏡汀作為戰後第1代文史工作者，生前投入40多年鑽研，揭開北埔事件神秘面紗，找回台灣歷史發言權的努力。由縣長楊文科頒發感謝狀給其女楊毓雯表示感謝。

    楊毓雯也是「北埔事件研究」的主編，她很高興這本書可以獲得國家的肯定，雖然遺憾父親在新書出版前幾個月離世，但爸爸在書裡蒐羅了過去所欠缺的史料，像拼圖般儘可能還原的歷史真相，用在地的觀點重新解讀，給了世人一個新的思考方向，而不是用過去僅靠日本人官方的說法來判定北埔事件事發始末。

    楊毓雯說，北埔事件是新竹縣境內發生的重大歷史事件之一，是當時客家先民發起對日本殖民統治的反抗行動，這對客家族群來說是十分重要的過去。父親這一生最殷切的盼望，就是希望在國中小歷史教材中，有關北埔事件的描述可以納入客家人的視角，讓整個事件呈現的角度更多元和寬廣。

    縣長楊文科說，楊鏡汀服務教育界46年，作育英才無數，曾帶領新竹地方鼓動台灣復興母語運動，並編纂臺灣有史以來的第1本客語教材，並出版「內豐浩劫」、「北埔事件史蹟文獻探考」、「重估北埔事件之歷史評價」等多本文史研究著作，縱然退休，也依舊熱愛文史研究工作。

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