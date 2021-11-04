調查兒童與青少年求助主題 諮商全聯會：親子議題第1名

中華民國諮商心理師公會全國聯合會今日舉行線上記者會，發布問卷調查結果，「親子」、「情緒」及「人際與生活適應」依序為兒童與青少年前3名求助大主題。（取自線上記者會）

2021/11/04 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕未滿18歲之兒童與青少年的心理健康愈來愈獲社會重視，中華民國諮商心理師公會全國聯合會今日舉行線上記者會，發布問卷調查結果，「親子」、「情緒」及「人際與生活適應」依序為兒童與青少年前3名求助大主題。

諮商全聯會委請全台19間心理諮商所協助填答問卷，今年1月至8月底，兒童、青少年及成人民眾至社區心理諮商所，接受心理諮商的議題排名，依諮商對象分為兩份調查問卷：「未滿 18 歲之兒童青少年（兒青版）」及「年滿 18 歲之成人（成人版）」。

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邱雅沂諮商心理師說明調查結果，問卷調查結果顯示，兒童及青少年男女共同求助議題包括情緒控制與調適、人際與環境等生活適應、親子衝突議題，皆符合青少年發展階段可能面臨的困境。

進一步分析兒童與青少年求助10大子題為：情緒控制與調適、人際與環境等生活適應（同儕／師生／感情關係）、性平事件行為人、親子衝突、精神疾病評估與治療（自閉等）、拒／懼學、性好奇、親子教養、選校等升學及就業等生涯選擇、自傷等。

邱雅沂表示，男孩較易因性平事件而接受心理諮商，主因是性別平等教育法明定，學校應命行為人接受心理輔導之處置，可能會由學校轉介或家長主動至心理諮商所尋求提供給孩子的諮商服務，另也有一種是家長帶孩子進行自費諮商，不只針對問題行為作改善，更對這孩子探索性欲、情緒調節及人際界線的學習能力之培養，提供很好的發展資源；女孩則有比較高之比例出現自傷及拒學狀況。

邱雅沂表示，若家長更積極帶孩子求助，能讓孩子學習如何接納自己在社會的角色，發展正向的自我認同及自我概念。

諮商全聯會委員秘書長林上能表示，年輕世代對心理諮商持正向態度，若孩子遇到困難時，家長可以積極運用諮商資源，取得專業協助，協助家長與孩子在發展歷程中，可以對人生有更好的掌握，不只重視分數，也重視孩子的人格發展，正是諮商的珍貴價值。

未滿18歲之兒童與青少年的心理健康愈來愈獲社會重視，中華民國諮商心理師公會全國聯合會今日舉行線上記者會，發布問卷調查結果，男孩女孩求助諮商議題有些不同。（諮商全聯會提供）

未滿18歲之兒童與青少年的心理健康愈來愈獲社會重視，中華民國諮商心理師公會全國聯合會今日舉行線上記者會，發布問卷調查結果，兒童及青少年求助10大子題。（諮商全聯會提供）

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