前環保署長魏國彥：核廢料應該在台灣處理

前環保署長魏國彥。（資料照）

2021/11/04 11:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午召開「氣候變遷，守護環境」座談會，前環保署長、台灣大學永續地球尖端科學研究中心教授魏國彥指出，台灣現有大量高階核廢料被存放在核電廠內，應該做最終處置，他並以自己上的廁所，要自己處理為由，主張核廢料應該在台灣處理，至於適合的地點可以討論。

此外，國民黨智庫今天這場座談會，還引來轄區員警關切是否與公投案有關，智庫工作人員當場說明只是有關氣候變遷的座談會並邀請媒體參加而已，該名員警隨即離去，而整個過程被國民黨智庫副董事長張善政經過撞見，他隨後在會中致詞強調，「今天不談此議題（核能）」，這場座談會也沒有意思要與公投案扯在一起，但他也強調，核能問題遲早必須面對，在國際上也已經被認定為綠能。

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魏國彥則指出，核能存廢與核廢料處置問題必須討論，民進黨及環團人士認為反核廢料，就可以阻止用核，現任政府主張非核家園，但台灣用電缺口很大，減碳排後的能源要從何而來？如果風力、太陽能不足該怎麼辦？

魏國彥接著說，台灣現在有大量的高階核廢料存放在核電廠裡面，必須做最終處置，他呼籲民進黨不要再反對核廢料，自己上的廁所，要自己處理，核廢料要在台灣處理，他並質疑民進黨說誰贊成核電，核廢料就放在誰家的後院，這是沒有科學思維，但核廢處置問題必須考慮很多條件，包括地質條件，台灣有沒有適合的地點，可以討論。

明天將出國參加「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）的國民黨立委洪孟楷指出，他會把握國際發聲的機會，為國家發聲，他並質疑執政黨速度太慢，今年4月與8月間蔡英文總統說要推動2050年淨零碳排，但蔡政府至今卻仍未送出行政院草案，反觀國民黨已經將本案列為本會期優先法案，有2位立委提案，擔任立法院委員會召委的國民黨立委蔣萬安已經表達，只要行政院版草案送出，會在1週之內排審，呼籲行政院儘速將草案送立法院。

洪孟楷指出，行政部門至今仍認為淨零碳排是環保署的單一業務，但這是錯誤的，如果要達到2050年目標，相關部會並非只有環保署，其他部會也都應該配合落實，同時應拉高層級到行政院長、副院長等級領導推動。

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