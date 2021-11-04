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    新北「振心」推閱讀好禮包 借書即可抽Switch、藍芽耳機等好禮

    新北市立圖書館推出「閱讀好禮包」抽獎活動。（記者周湘芸攝）

    新北市立圖書館推出「閱讀好禮包」抽獎活動。（記者周湘芸攝）

    2021/11/04 10:56

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市立圖書館11月推出「振心閱讀」活動，除了將每個人的借書冊數上限提高至30冊，也加碼推出「閱讀好禮包」，即日起至12月31日，只要到新北市任一圖書分館借書達50本，即可抽mooInk Plus閱讀器、Switch Lite、藍芽耳機等好禮。

    新北市立圖書館表示，響應「雙11」到來，「振心閱讀」除了提高每人的借閱冊數上限至30冊，即日起至12月31日，只要到新北市立圖書館任一分館借閱書籍累計達50本，便有機會升級為圖書館的VIP，享有個人借書上限50冊優惠，還可以抽mooInk Plus閱讀器、Switch Lite、商品卡、Aesop禮盒、藍芽耳機等好禮。

    新北市立圖指出，針對13歲以下的小讀者也推出「小小閱冠王」活動，只要在11及12月，每月借10本書，即可抽兒童相機，還可線上答題參加「博士先修班」活動，抽200元商品卡。

    另外，新北分區資源中心也與台北市分區資源中心合作推出「借書集點」活動，即日起至11月30日，只要於新北與台北兩處資源中心，單次借滿5本書即可參加集章活動，集滿6個章可獲得小禮品，還可抽健康免油氣炸鍋、鬆餅機、車用空氣清淨機、瑜珈運動4件組等。詳細活動資訊可至新北市立圖書館網站查詢。

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