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    中國禁止進口我水果 台灣WTO會議提不符國際規範

    今日凌晨WTO的SPS例會討論中國禁指台灣鳳梨釋迦蓮霧進口一案，中國仍不願正面回應，農委會表達遺憾，也說將會提出貿易仲裁。（資料照，本報合成）

    今日凌晨WTO的SPS例會討論中國禁指台灣鳳梨釋迦蓮霧進口一案，中國仍不願正面回應，農委會表達遺憾，也說將會提出貿易仲裁。（資料照，本報合成）

    2021/11/04 10:21

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣對中國禁止進口鳳梨、釋迦、蓮霧提出「特定貿易關切（specific trade concern，STC）」一案，世貿組織（WTO）SPS委員會（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會）今日（11/4）於台灣時間凌晨0時3分第81次例會討論該案，台灣駐WTO代表團大使羅昌發親自出席，要求中國依照WTO的SPS協定與國際標準，盡速恢復台灣水果進口，中方則仍指台灣水果驗出蟲害，並未正面回應，農委會對此表達遺憾。

    中國指有蟲 農委會表達遺憾

    今日凌晨討論該案時，羅昌發對中國無預警暫停台灣鳳梨、釋迦與蓮霧表達嚴正關切，要求中國依據WTO的SPS協定與相關國際標準，儘速恢復台灣3項鮮果實輸銷，我方強調自去年3月至4月間接獲中方不合格通報表後，已執行二階段強化源頭管理與輸出檢疫措施，農民積極配合成效良好，對於中國稱在台灣釋迦與蓮霧所截獲的太平洋臀紋粉介殼蟲等3種昆蟲或真菌，在中國亦有發生，也提出在各國作法中，若在進口水果發現此蟲時，可經檢疫處理後通關，並沒有採取暫停貿易之必要。

    中國則是透過視訊參與該場會議，由於依照WTO規定，中國對我方提出的STC必須現場口頭回應。中方代表的說法一如之前在國台辦記者會時的說法，仍稱多次在台灣水果中截獲介殼蟲與其他病菌，已通報台灣相關不合格情況，但情況一直未得到改善，為保護其農業生產環境，採取暫停進口措施，要求台灣做好產地源頭管控。

    羅昌發則接續請求發言，表示相關數據證明台灣產地源頭管理頗具成效，重申本案無採取暫停輸入措施之必要，請中方立即解決相關輸入限制。

    在SPS例會提出STC雖無法律效力，但都將做成會議記錄，未來進入正式法律程序時，可以達到外圍輿論的效力，由於中國在SPS例會上仍未有具體的回應，對於我方希望提出技術與科學的對話也不予回應等，農委會表示，將持續透過兩岸聯繫管道尋求雙邊技術性對話，並跨部會討論未來如何利用WTO相關機制或會議場合，並向WTO提出貿易仲裁，維護我國權益，以解決當前台灣水果輸中問題。

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