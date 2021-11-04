歐美發起甲烷減排承諾 環保署：我國甲烷已減量50％

我國歷年甲烷排放情形。（圖由環保署提供）

2021/11/04 09:40

〔記者羅綺／台北報導〕聯合國氣候峰會（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，美國與歐盟發起「全球甲烷減排承諾」倡議，於2030年甲烷排放量較2020年減少30%。環保署表示，甲烷佔台灣溫室氣體排放來源1.67%，2019年甲烷排放已較2005年減少50%。

研究顯示，人為甲烷排放約60％主要來自農業、廢棄物，40％來自使用及開採化石燃料，非洲和中東、中國、南亞與大洋洲是甲烷排放量增加最多的地區，但全球各地排放甲烷主要成因並非相同，例如：非洲、南亞、大洋洲排放增加的主因是農業；而中國則是從化石燃料貢獻最多。

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由於全球甲烷排放持續增加，因此歐美發起「全球甲烷減排承諾」倡議，從廢棄物、農業及減少天然氣於開採、加工、儲存生產、製程及配送等造成的甲烷逸散排放。

環保署表示，依據國家溫室氣體清冊報告統計資料，我國2019年總溫室氣體排放量為287.06百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），以二氧化碳（CO2）占比達9成以上為最大宗，而甲烷排放量為4.786 百萬公噸，僅占溫室氣體總量的1.67%。

環保署指出，我國主要排放源來自廢棄物及農業，其中垃圾掩埋及污廢水排放處理為2.102百萬公噸，占43.9%、畜牧腸胃發酵及糞尿為1.942百萬公噸，占40.6%；另我國並無開採石油或天然氣造成甲烷逸散排放問題。

環保署說，我國長期推動垃圾減量，減少掩埋，並且對於既有垃圾掩埋場進行沼氣收集，此外推動家庭及事業廢汙水納管妥善處理、鼓勵畜牧業沼氣回收發電等政策， 使台灣2019年甲烷排放4.786 百萬公噸，相較2005年9.508百萬公噸，已大幅減少將近50%。

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