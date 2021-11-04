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    首頁　>　生活

    用心照顧人瑞母親 南投81歲老翁獲選全國孝行楷模

    81歲的陳三郎（右）用心照顧人瑞母親，獲選全國孝行楷模，由內政部政務次長陳宗彥頒獎。（南投縣政府提供）

    81歲的陳三郎（右）用心照顧人瑞母親，獲選全國孝行楷模，由內政部政務次長陳宗彥頒獎。（南投縣政府提供）

    2021/11/04 07:09

    〔記者張協昇／南投報導〕內政部日前在新竹縣舉辦「110年全國孝行獎表揚典禮」，表揚全國30名孝行楷模，其中年紀最大獲獎者為來自南投縣集集鎮的81歲老翁陳三郎。陳三郎雖已年逾8旬，但仍每天用心打理年逾百歲人瑞母親的三餐起居，並用輪椅推著母親在里內散步，甚至陪伴淺眠的母親聊天入睡，自己才上床睡覺，侍母至孝，在村里間傳為佳話。

    南投縣政府民政處指出，陳三郎先生早年家境艱困，到臺北工作謀生，生活並不穩定，不識字的母親，在早年交通不便年代，隻身從南投坐車北上探望兒子，讓陳三郎既驚訝又感動，眼淚奪眶而出，當時心裡即發誓:「要永遠孝順母親!」。

    陳三郎原本常住高雄，15年前因為母親患慢性病、行動不便，為了照顧2子及年逾百歲的母親，他每週來回高雄與集集，僅週三回高雄處理家務，隔日立即返回母親身邊，從不間斷。

    陳三郎除用心打理母親的三餐起居，為了不讓母親整日臥床，除了幫忙按摩外，每日都會抱著母親坐上輪椅，推過鐵道，在里內散步或參加社區活動與左鄰右舍互動。而老人家淺眠，為了讓母親安心，陳三郎也會睡在母親身旁，看到母親醒來，會陪著聊天，直到母親再度入睡，他才自己才上床睡覺。

    村里間也認為，由於陳三郎侍母至孝，用心照顧母親，才讓母親得以長壽，自己也得了福報，實為孝道式微的現代人學習榜様，獲選全國孝行獎實至名歸。

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