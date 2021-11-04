11/04 各報重點新聞一覽

經營資源回收的柯姓婦就因放任飼養的虎斑犬亂跑，害一名騎士摔死，新北地院合議庭認為她毫無悔意，依過失致死罪重判兩年徒刑。（資料照）

2021/11/04 06:22

自由時報

放任狗亂跑害死騎士 飼主重判2年

民眾飼養狗狗一定要看管好，不要任牠亂跑上馬路，否則肇事後不但吃上官司，若否認是飼主，還恐遭到重判！經營資源回收的柯姓婦人就因放任飼養的虎斑犬亂跑，害一名騎士摔死，她否認是狗主、把責任推給被害人，還要求證人不要出庭作證；新北地院合議庭認為她毫無悔意，依過失致死罪重判兩年徒刑。

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張高麗逼上床 正宮門外把風 彭帥自爆 與中國前副總理不倫

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中國女網名將彭帥二日深夜突然在微博發文，自爆與前國務院副總理張高麗發生過不只一次不倫關係，且張妻康潔顯然也知情。彭帥指稱，張逼她發生關係，並要求保密，但是「玩玩想不要就不要」，她沒有任何錄音、錄影等證據，不過，「即使是以卵擊石」，她也會說出事實。

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歐洲議會官方代表團 首度訪台 關注中國假訊息攻擊 今晉見蔡總統

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）特別委員會」（INGE）代表團昨抵達台灣訪問，成員包括七位跨黨派歐洲議會議員，特別委員會主席古斯曼表示，「我們非常高興來到台灣，支持我們的朋友」。古斯曼一行拜會行政院長蘇貞昌時強調，訪問團來自不同政黨，共同目標就是同心協力支持台灣的民主。

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聯合報

甲烷減排2030年前降3成 百國簽署

一百多個國家響應美國與歐盟的倡議，在二○三○年前把甲烷排放量，減少到比二○二○年水準低百分之卅，以解決導致氣候變遷的主要問題之一。甲烷是僅次於二氧化碳的第二大溫室氣體，但吸收熱能的能力比二氧化碳高，在大氣中分解的速度也更快，代表著降低甲烷排放可對控制全球暖化產生快速影響。

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醫院出包 屏東88人接種莫德納誤打AZ

屏東縣東港鎮安泰醫院昨天上午發生打錯疫苗事件，八十八名原應接種莫德納第二劑的民眾，被錯打ＡＺ，醫護人員中午清點空瓶才發現失誤，院方已通知其中五十七人，沒有身體不適。屏東縣衛生局已處分醫院停權、暫停施打疫苗，並請院方三天內完成行政檢討報告。

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中國時報

常次答詢：反萊豬不影響台美發展 外交部急澄清

年底四大公投在即，蔡政府一再表示，反萊豬公投若過關，不利台美合作。但外交部常務次長俞大㵢昨天在立法院答詢時表示，萊豬不是台美之間的唯一議題，單一議題不會影響台美多元發展。未料，外交部隨後發澄清稿表示，禁止合乎國際安全標準的美國豬肉進口公投若通過，勢必嚴重衝擊台美經貿關係，傷害台灣的國家形象及信用至鉅。

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88人逆向混打莫德納＋AZ 屏東大烏龍

屏東縣東港鎮3日為330位65歲至69歲造冊的長者施打莫德納第2劑，不料醫護領錯藥又未落實「三讀五對」，將其中88人誤注AZ疫苗，對此，縣府第一時間下令，釀禍的東港安泰醫院要持續21天追蹤遭誤打者身體狀況，並暫停施打疫苗業務。

詳見88人逆向混打莫德納＋AZ 屏東大烏龍。

中國女網名將彭帥2日深夜突然在微博發文，自爆與前國務院副總理張高麗發生過不只一次不倫關係。（圖取自網路）

行政院長蘇貞昌昨接見來訪的歐洲議會官方代表團，雙方就如何抵抗外國勢力干預進行交流。 （記者李欣芳攝）

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