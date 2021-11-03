疫情來首例！台南西港香12/24起恢復3天遶境

西港慶安宮送王在8月4日燒王船圓滿。 這次再預定12月24日展開3天遶境。（資料照，記者楊金城攝）

2021/11/03 23:24

〔記者楊金城／台南報導〕疫情暫時平穩，保存國定民俗「台灣第一香」的台南西港慶安宮決定，12月24日起恢復辛丑香科（西港刈香）3天遶境活動，開放有意願參加遶境的宮廟、陣頭報名到11月8日止。

儘管疫情趨緩，但之前宮廟進香、遶境仍在禁止之列，台南市民政局長姜淋煌今天（3日）則說，中央疫情中心針對「特有」的民俗節慶，只要提遶境防疫計畫，進香、遶境從11月2日起不在此限。

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西港慶安宮總幹事方一峰說，慶安宮管理委員會和辛丑香科建醮香科會昨天發文給「西港香」九十六村鄉各宮廟，通知11月8日前開放參加西港香3天遶境，等報名截止後，將通知開會決定遶境日期、參加的神轎，再擬具西港香遶境計畫、防疫計畫提報台南市民政局審查。

西港慶安宮5月舉辦第80科（辛丑香科）的「西港刈香」，受本土疫情爆發影響，香科籌辦為配合防疫，一波三折，先是延期，後中止部分陣頭前來慶安宮「開館」，最後醮典科儀從簡，只有簡單請王、王府科儀和壓軸的送王在8月4日燒王船圓滿。

這次西港香已辦完送王，再預定12月24日展開3天遶境，成為特例。

方一峰說，「西港香」保持3年1科刈香，至今有237年歷史，雖然辦完「醮」典的王醮，但「香」典未完成，因許多信眾反應，慶安宮為延續西港香科不中斷，因此決定舉辦3天遶境，也讓香境的宮廟對信眾有交代。

西港香最著名就是保存傳統文、武陣陣頭，慶安宮預定12月23日請媽祖，12月24到26日舉辦3天遶境，不過因為之前許多陣頭已然「謝館」，重啟參加遶境的意願有待觀察，宮廟的神轎報名意願應該比較高。

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普陀寺八美圖最近才完成開館。（曾福樹提供）

西港慶安宮送王在8月4日燒王船圓滿。 這次再預定12月24日展開3天遶境。（資料照，記者楊金城攝）

西港香的永昌宮金獅陣最近到慶安宮完成開館。（曾福樹提供）

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