基隆社宅包租代管再釋1000戶 即日起可申請

基隆社會住宅包租代管開始申請。（基隆市政府提供）

2021/11/03 21:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府向內政爭取補助辦理社會住宅包租代管，今年提高到1000戶，且今年條件放寬，不限戶籍地在基隆，只要想在基隆市租屋且家庭成員在北北基桃沒有房子、未享有租金補貼、家庭年所得97萬以下，即日起就可申請。

基隆市都市發展處表示，市府去年爭取內政部補助辦理社會住宅包租代管計畫，順利媒合超過600組房東客，執行率超過100%，媒合數量是六都以外全國第一。今年爭取到內政部的補助，加碼到1000戶。

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市長林右昌表示，社會住宅包租代管是符合基隆市的需求，將經濟、社會弱勢戶比例從中央規定的5成，提高到6成，並建立社會處社福系統及民政處鄰里系統的平台，不僅協助租屋者找到房子，更整合社福、民政資源，協助弱勢戶得到全方位的幫忙，實現居住正義。

都發處長徐燕興表示，今年房客申請資格已放寬，不限戶籍地在基隆，只要想在基隆市租屋且家庭成員在北北基桃沒有房子、未享有租金補貼，每戶家庭年所得低於97萬元，每人每月平均收入低於4萬6508元，就可申請，且租金可享8折至9折。

都市發展處進一步表示，參與包租代管的房東，可通過平台可輕鬆收租、有業者專業管理，修繕補助每年最高1萬元；另也有保險補助最高3500元。內政部也修法將每月租金的免稅額由1萬元提高至1萬5000元；房東有疑慮的房屋稅地價稅也通通適用自用住宅稅率。

基隆市今年為提供民眾更多選擇，委託2家廠商辦理，有意願參與的民眾可電洽「兆基管理顧問股份有限公司基隆分公司」（02）2425-1155、免付費專線0800-666444，或「凌群資產管理顧問有限公司」（02）7741-3003，將有專人為您說明，也可到市府1樓服務中心7號櫃台洽詢。

民眾想到基隆租屋，可到市府服務中心洽詢。（基隆市政府提供）

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