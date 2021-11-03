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    週四東半部有雨 中南部留意溫差大、空品差

    氣象局預報，明天雨勢集中在東半部的迎風面，中南部日夜溫差，早出晚歸要避免著涼。（資料照）

    氣象局預報，明天雨勢集中在東半部的迎風面，中南部日夜溫差，早出晚歸要避免著涼。（資料照）

    2021/11/03 21:40

    〔即時新聞／綜合報導〕明（4）日台灣最高溫達31度，最低溫20度，雨勢集中在東半部的迎風面，其他地區則是多雲到晴的天氣為主；高屏地區空氣品質不佳，外出時要特別留心。

    中央氣象局預報，今晚至明天受偏東風影響，迎風面的基隆北海岸、東半部地區還有恆春半島會有局部雨勢，東北部地區的雨勢可能較大，其他地區則為多雲到晴，南部山區午後也會有零星的短暫陣雨。

    溫度方面，明天各地低溫約20到23度，新竹以北、宜蘭及花蓮高溫24至27度，體感較舒適，其他地區高溫28到31度，感受較溫暖，但中南部日夜溫差稍大，早出晚歸應添加衣物以免受涼。

    天氣風險公司提醒，明天台灣為偏東風環境，東半部會有迎風面的降雨，而週五轉成偏東南風環境後，各地氣溫回升，北部也會放晴。不過週末又會有一波新的鋒面雲系南下，北部跟東部又會開始下雨，週日晚上還會有新的冷空氣報到，北部和東半部地區天氣又會轉為又濕又涼，而且這波冷空氣強度比較強，影響時間也比較長，連中南部也會有感降溫。

    紫外線方面，明天除了基隆市為低量級，各縣市都在中量級至高量級之間。

    空氣品質方面，明天環境風場轉為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，污染物較易累積；中南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

    氣象局也提醒，由於東北風稍強，桃園至台中、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

    溫度方面，各地低溫約20到23度，新竹以北、宜蘭及花蓮的高溫約24至27度，其他地區的高溫則是28到31度。（擷取自中央氣象局）

    溫度方面，各地低溫約20到23度，新竹以北、宜蘭及花蓮的高溫約24至27度，其他地區的高溫則是28到31度。（擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天北部、中部地區的紫外線指數多為中量級，其中基隆市達低量級；南部則以高量級為主。（擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天北部、中部地區的紫外線指數多為中量級，其中基隆市達低量級；南部則以高量級為主。（擷取自中央氣象局）

    空品方面，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空品方面，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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