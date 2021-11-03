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    熊好券預算通過 北市府訂定週五抽獎、饗購券中獎率達93.9％

    熊好券又分為饗購券、住宿券、市集券、藝文券、運動券，除住宿券為面額1000元以外，其他4種券皆為面額100元，將發放5張，一共500元金額。（北市府提供）

    熊好券又分為饗購券、住宿券、市集券、藝文券、運動券，除住宿券為面額1000元以外，其他4種券皆為面額100元，將發放5張，一共500元金額。（北市府提供）

    2021/11/03 17:05

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」5億預算墊付案，因預算程序有爭議，導致台北市議會先前未通過預算案，熊好券的上路時間3度延後，台北市議會今透過政黨協商，終於通過該預算案，北市府訂定本週五（5日）進行熊好券抽獎，隔日便可開始消費，根據市府統計，截至今上午意願登記人數為96萬3308人，已審核通過店家數為1萬4365人，其中饗購券中獎率最高，高達93.9%。

    參加熊好券抽獎需綁定台北通APP，熊好券又分為饗購券、住宿券、市集券、藝文券、運動券，除住宿券為面額1000元以外，其他4種券皆為面額100元，將發放5張，一共500元金額，根據北市府統計，台北通APP會員數共166萬5132人，意願登記人數為96萬3308人，5種券總登記份數為465萬7883人。

    據北市府規劃，第一波抽籤為本週五（5日），隔天就可以開始消費，11月30日消費截止，第二波為12月1日開始消費，至12月31日消費截止；北市府表示，因應疫情不確定性，熊好券消費折抵期限將隨時彈性調整。

    熊好券抽獎從本月8日延期至今，台北市議會大會上週三審議熊好券預算墊付案，但現場議員針對熊好券預算財建委員會的附帶決議「市府直接持股50％以上公司不得參與振興」有所意見，最後議長陳錦祥裁示該案暫擱，並交由政黨協商，要求市府儘快與議會溝通。

    台北市議會今中午進行政黨協商，經藍、綠和各政團的討論結果，均照審查意見通過，下午在大會二讀順利過關。

    台北市政府發言人陳智菡表示，本週五將進行熊好券抽獎，非常感謝台北市議會所有議員的支持，所有店家也都期待很久了，熊好券通過後，將會加強行銷、推廣、帶動振興，希望大家一起到台北購起來。

    熊好券5種券的用途不同。（北市府提供）

    熊好券5種券的用途不同。（北市府提供）

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