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    第1、2劑疫苗涵蓋率均達標 南市衛局續拚2劑涵蓋率

    台南市COVID-19公費疫苗涵蓋率於第12期截止（11月2日）完成階段性目標，第1劑70.4%、第2劑32.9%。（南市府提供）

    台南市COVID-19公費疫苗涵蓋率於第12期截止（11月2日）完成階段性目標，第1劑70.4%、第2劑32.9%。（南市府提供）

    2021/11/03 17:02

    〔記者王姝琇／台南報導〕第13期COVID-19公費疫苗今天開放預約。衛生局表示，台南市疫苗涵蓋率如期於第12期完成第1劑7成、第2劑3成目標，第13期預計開出15.9萬劑量能，力拚2劑涵蓋率；另公費流感疫苗部分，全市提供約51萬劑已完成52%。

    南市衛生局表示，第13期疫苗今天開放預約到明日中午12點截止，提供第1劑BNT疫苗予12歲以上、第2劑則為10月8日前已打第1劑的18歲以上對象；另AZ疫苗則是給50歲以上民眾施打第1劑、8月27日前已打第1劑的18歲以上打第2劑；接種期程為11月5至12日。

    衛生局疾管科長林曉玫提到，第13期COVID-19疫苗台南共開出15.9萬劑量能供民眾預約，目前未規畫開設大型接種站，鼓勵民眾於鄰近醫療院所預約接種；此外，台南市也於第12期截止完成第1劑7成、第2劑3成的目標，接下來仍以「全民接種、力拚2劑涵蓋率」為目標，呼籲符合資格民眾儘速上疫苗預約平台登記。

    截至2日為止，台南市共接種192萬9434劑次，人口涵蓋率70.4%；第2劑涵蓋率32.9%；劑次涵蓋103.2%。

    此外，林曉玫指出，流感疫苗自10月1日起開打迄今已施打逾25萬劑（約總劑數52%），規劃入校施打部分大多已完成，將於11月15日開放第二階段50至64歲對象接種，提醒符合第一階段接種者，儘速完成注射；並確認與COVID-19疫苗最少相隔7天以上。

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