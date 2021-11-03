高市「大港青年實習站」成果分享 留任率近6成

青年局辦理「大港青年實習站」成果分享會，邀請實習企業與實習生一同分享實習成果。（記者王榮祥翻攝）

2021/11/03 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局今舉辦「大港青年實習站」成果分享會，見證實習生與企業發表各項實習成果，青年局開發實習企業近200家，提供超過千名實習職缺，成功媒合超過500名青年實習，最後更有近3百人留任，比例近六成。

青年局長張以理表示，「大港青年實習站」今年受疫情影響仍有亮眼成果，近200家實習企業共襄盛舉，提供超過千名職缺，涵蓋觀光休閒、智慧電子、資通訊、海洋遊艇、高加值金屬、文化創意等。

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他指出，實習站成功媒合超過500名青年至企業實習，其中97位應屆畢業生中、有57人直接留任轉正職，另有236位非應屆畢業生亦受企業青睞，轉為兼職員工或繼續實習，留任率近6成，顯示企業對高雄青年高度肯定，願意積極錄用、留用高雄優秀人才。

受邀分享的陳育慧同學本身熱愛遊戲動畫，透過「大港青年實習站」在智冠科技找到理想實習職缺，擔任多媒體設計師，學習到遊戲產業的相關知識和「眉角」，藉由實習與所學專業連結，讓她成為符合產業需求的專業人才，實習結束後即受聘為正職人員。

進入錄人影像工作室實習的郭旻毅同學，本身就讀數位多媒體設計系，在實習期間發揮影片特效後製與音效剪輯專長，與錄人公司團隊擦出火花，共同完成許多作品。

青年局表示，今年度開發破千個有薪實習職缺，集結高雄各產業之企業參與計畫，明年將持續推動「大港青年實習站」，積極開發更多高雄企業實習職缺，提供高雄青年多元實習選擇，滿足各類實習需求，力促高雄青年畢業後順利接軌就業，根留高雄。

實習企業錄人媒體工作室，分享參與大港青年實習計畫成果。（記者王榮祥翻攝）

青年局長張以理感謝各界共同推實習媒合計畫，帶動高雄青年就業競爭力。（記者王榮祥翻攝）

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