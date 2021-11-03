Lonely Planet十大旅遊城市 台北市名列全球第2

台北市獲2022全球十大最佳旅遊城市第2名，圖為從象山觀賞101煙火的景象。（台北101提供）

2021/11/03 16:49

〔記者陳心瑜／台北報導〕旅遊權威Lonely Planet於倫敦時間2021年10月27日發布2022年全球十大最佳旅遊國家、地區及城市榜單（Best in Travel 2022），台北市獲2022全球十大最佳旅遊城市第2名。

交通部觀光局表示，疫情中持續透過網路宣傳、異業結盟及實體活動，促使台灣特色的旅遊魅力獲得全球旅遊界肯定，將借力使力、共同推動國際遊客優選台灣作為疫後出遊目的地。

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觀光局表示，Lonely Planet各地旅遊作家及部落客肯定過去一年台灣的防疫成績、民主開放的社會、人民友善好客與兼具傳統現代的文化氣息，讓世界看見台灣，將持續廣邀全球旅遊作家及網紅推薦台灣，成為疫後旅遊目的地。

觀光局指出，這份榜單是由Lonely Planet調查全球各地員工、旅遊作家及部落客、出版合作夥伴意見，並經專家小組依據該旅遊地點對於旅遊方面展現出的永續性、包容性及對社區承諾的程度；該旅遊地點是否準備好在2022年迎接旅客及旅客前往的意願；及評審委員們對前往該旅遊地點旅行的想法是否感到興奮與期待等標準，評選出2022年全球十大最佳旅遊城市，推薦2022年全球旅客出遊最佳選擇。

觀光局表示，台北市具有深度探索、豐富的自然體驗與文化氣息、開放進步的同婚等優勢，城市從容而有活力，獲選2022年全球最佳十大旅遊城市第2名。

2022年全球十大最佳旅遊城市分別為︰1.紐西蘭奧克蘭、2台灣台北市、3.德國佛萊堡、4.美國亞特蘭大、5.奈及利亞拉各斯、6.賽普勒斯尼克希亞、7.愛爾蘭都柏林、8.墨西哥梅里達、9.義大利倫羅倫斯、10.韓國慶洲市。

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