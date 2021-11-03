彰市「肉包明」香菇肉包每顆漲5元至35元 消費者「好吃沒差」

彰化市「肉包明」公告香菇肉包將從15日起每顆調漲5元，漲價後的價格為每顆35元。 （記者湯世名攝）

2021/11/03 16:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市永樂街商圈排隊名店「肉包明」最近張貼公告，香菇肉包將從11月15日起每顆調漲5元，漲價後的價格為每顆35元，店家低調表示是因應原物料上漲不得已漲價，消費者則普遍認為「好吃沒差」，即使每顆從30元漲到35元仍會買來吃。

記者今天下午前往位於彰化市永樂街商圈的肉包明，雖然該店並未大排長龍，但前往購買香菇肉包、饅頭的消費者幾乎未曾間斷。店家前張貼公告，寫著因應原物料上漲，自11月15日起香菇肉包調漲為每顆35元，每盒320元，現行則是每顆30元、每盒270元。

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1名50多歲蔡姓婦人說，她是吃肉包明香菇肉包長大的，肉包麵皮扎實有香草味，內餡有湯汁但是不油膩，記憶中店家漲過幾次價格，屈指一算，從18元開始，一路有22元、25元、27元、30元，到現在即將漲價的35元，不論如何漲價她都買，「因為太好吃了」，每顆即將漲5元，會讓她考慮少買一點，但若要送禮她仍然會持續支持。

另有1名遠從桃園市來買香菇肉包的民眾說，他以前住在彰化市時就常來買香菇肉包，儘管已經搬到桃園定居，有空還是會回來買這款令人懷念、充滿家鄉味道的肉包。

彰化市「肉包明」公告香菇肉包將從15日起每顆調漲5元，消費者認為「好吃沒差」。（記者湯世名攝）

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