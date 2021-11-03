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    第13輪疫苗今預約、民眾收到亂碼簡訊 莊人祥14：00說明

    中央流行疫情指揮中心記者會預計於下午2點召開，由發言人莊人祥說明。（資料照，指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心記者會預計於下午2點召開，由發言人莊人祥說明。（資料照，指揮中心提供）

    2021/11/03 11:54

    〔記者林惠琴／台北報導〕第13輪疫苗今日開放預約，主要提供BNT疫苗給12歲以上打第一劑、10月8日前已打第一劑的18歲以上打第二劑，可於上午10點起預約，以及AZ疫苗給50歲以上打第一劑、8月27日前已打第一劑的18歲以上打第二劑，可於下午2點起預約，但有民眾收到亂碼簡訊，相關情況預計於下午2點由中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明。

    針對第13輪疫苗今日開放預約，民眾黨立委賴香伶今日在立法院社福及衛環委員會質詢指出，有民眾接種完兩劑疫苗，但再度收到預約通知，甚至有亂碼簡訊，此次共計發送3波、每波16萬封簡訊，質疑又出包，對此，指揮中心指揮官陳時中指出，莊人祥昨晚為此忙到半夜，會再避免發生。

    根據指揮中心統計，截至目前國內累計16421例確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），分別為1778境外移入，14589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。其中，847例死亡。

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