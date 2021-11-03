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    花蓮東大門夜市設哺集乳室 獨立空間可供母嬰休憩

    花蓮縣東大門夜市新設哺集乳室，獨立空間還可供母嬰休憩使用。（花蓮縣府觀光處提供）

    花蓮縣東大門夜市新設哺集乳室，獨立空間還可供母嬰休憩使用。（花蓮縣府觀光處提供）

    2021/11/03 11:48

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕榮獲經濟部認證3星優良市集的花蓮縣東大門夜市，占地9公頃、進駐400攤商，每月平均有10萬觀光人次，近期甫完工的哺集乳室正式啟用，設置洗手台、沙發座椅、尿布台等配備，並以粉白色系為主，完整獨立空間還可供母嬰適時休憩。

    去年共拿下130顆星的東大門夜市，與太魯閣國家公園、七星潭並列遊客造訪花蓮必走人氣三冠王之一，縣府觀光處統計平均每月有10至12萬觀光人次，連假單日最高突破2萬人次。

    由於夜市寬廣整潔、攤位規劃整齊且種類齊全，更有專人引導遊客垃圾分類，攤商也加入減塑行列，深獲民眾歡迎，縣府今年再增設友善環境設施，選定夜市E37攤位，打造全新哺集乳室，提供親子及嬰幼兒暫時休憩、哺乳空間。

    縣府觀光處長張志翔說，東大門夜市主打友善核心價值，提供哺集乳室給有育嬰哺乳等需求遊客使用，哺集乳室不僅做到空間獨立，還追求友善、舒適，讓使用的民眾也能適時休息。

    他說，即起啟用的哺集乳室設施完善，建置洗手台、尿布台、冷氣、電冰箱及沙發座椅等設施，內外牆面以粉白色系為主，營造溫馨、舒適氛圍，讓遊客容易辨識哺集乳室的位置。

    東大門原住民一條街主委陳福松說，目前夜市各區入口處仍持續維持高規格防疫措施，每一處出入口皆配有熱顯像儀監控入場及防疫噴霧門，雖仍禁止邊走邊吃，但共食區已重新開放民眾內用，未來會持續營造更友善的夜市環境。

    花蓮縣東大門夜市設哺集乳室，空間設置洗手台、沙發座椅、尿布台等配備，並以粉白色系為主，營造溫馨、舒適氛圍。 （花蓮縣府觀光處提供）

    花蓮縣東大門夜市設哺集乳室，空間設置洗手台、沙發座椅、尿布台等配備，並以粉白色系為主，營造溫馨、舒適氛圍。 （花蓮縣府觀光處提供）

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