番茄、南瓜副產物變雞飼料 讓蛋殼變厚耐儲運

屏科大名譽教授夏良宙（中）團隊、農委會種苗改良繁殖場屏東種苗研究中心助理研究員林宏宗（右二）等人展示研究成果。（記者羅欣貞攝）

2021/11/03 11:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕過去採種後剩餘的蕃茄、南瓜只能廢棄處理，農委會種苗改良繁殖場今年與屏科大名譽教授夏良宙合作，將採種後的番茄、南瓜乾燥後粉碎，添加到蛋雞的飼料中，結果發現吃了含番茄飼料的蛋雞，生出的雞蛋蛋黃顏色變深，南瓜則是蛋殼變厚更耐儲運，達到農業循環的效果，未來計畫加以推廣。

根據統計，全台南瓜種植面積約5千公頃、番茄約4千公頃，相關育種場所，將番茄、南瓜採種後，剩餘的果皮、果肉等副產物，過去多是棄廢處理，若送去化，每公頃成本也需幾萬元，為了解決問題，達到目前農業政策循環、環保的目標，因而展開「番茄及南瓜副產物加值應用家禽飼料技術開發」計畫，半年多來至今已經有顯著成果。

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國立屏東科技大學動畜系退休、現為熱農系兼任教授的夏良宙表示，該項研究是為以前不被看好番茄、南瓜找到新價值，其實兩者都有很好的營養成分，副產物富含茄紅素、類胡蘿蔔等，將其乾燥之後添加在雞隻的飼料中，發現在不影響產量的情況下，有增加產蛋品質、蛋黃顏色提升等效益。例如，雞飼料中添加1％以上的番茄粉飼料，可以使蛋黃顏色變深，較受消費者喜愛，南瓜粉添加5％，蛋殼強度較厚，不容易破損。

農委會種苗改良繁殖場屏東種苗研究中心主任邱展臺等人也表示，該技術推廣效益初期以減少農業廢棄物3到5％，減廢效益約10噸以上，未來推廣應用到高屏地區家禽飼養農戶，成立循環農業示範中心，妥處農業生產剩餘副產物，提升產業競爭力。

研究成果發表、觀摩，以便日後推廣。（記者羅欣貞攝）

番茄、南瓜等副產物乾燥製粉加入飼料中。（記者羅欣貞攝）

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