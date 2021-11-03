找回記憶中的美好！〈驛〉魚夫手繪時光車站特展開展

作家「魚夫」手繪26座日治時期台灣的經典火車站。（記者翁聿煌翻攝）

2021/11/03 10:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內知名斜槓作家「魚夫」畫說故事，26座手繪日治時期台灣的經典火車站，3日起至28日在國立台灣圖書館開展，魚夫在教導學生時曾提到，畫漫畫總是要將複雜事務用最簡單的一針見血方式呈現出來，去蕪存菁，才能毫無保留地萃取出精華，「〈驛〉魚夫手繪時光車站特展」，要帶著大家重回美麗記「驛」。

國台圖指出，19世紀末期到20世紀初，台灣西部透過鐵道的串連，於1908年完成北起基隆，南抵打狗（高雄）的縱貫鐵道，東部鐵道亦逐步興建。建築大師在採用西方元素，融入東方色彩，透過重新詮釋與巧思設計，一座又一座兼具美學且實用性質的驛站（火車站），矗立在各個城市與鄉鎮，也成為老一輩民眾最熟悉的歷史記憶。

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時至今日台灣許多驛站已不復舊時模樣，26座手繪日治時期台灣的經典火車站當中，基隆、臺北等驛站已遭拆除，其他留存下來的，都曾面臨過不同的存續問題，魚夫為了將這些美麗建築與文化內涵傳達給後世人們知曉，他立下弘願，願以10年的時間用筆畫出台灣文明與飲食文化，記錄下台灣的點點滴滴。

魚夫並從舊籍、老照片中尋找那已被拆除的痕跡，考究街景、建築的色彩、人們的穿著、交通工具等，一步一步去釐清其脈絡與模樣，再一筆一筆勾勒出細節線條，用畫筆生動而細膩地描繪，進而帶出事物背後的思維和故事，展覽在國台圖1樓台灣藝文走廊舉辦，6日下午2點開幕式，將由魚夫老師為大家導覽展場畫作，接著於講座中分享「說說畫畫火車站」。

作家「魚夫」畫說故事，26座手繪日治時期台灣的經典火車站在國台圖展出。（記者翁聿煌翻攝）

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