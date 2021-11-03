虎尾高中「垂直式生態花園」 獲德國永續發展比賽第四名

虎尾高中學生以「垂直式生態花園」計畫參加獲德國永續發展比賽，獲得第四名成績。（記者詹士弘翻攝）

2021/11/03 10:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕疫情期間，虎尾高中學生組隊以「虎尾高中垂直式生態花園」計畫參加德國歌德學院主辦的｢中學生永續發展計畫比賽｣，得到第4名；計畫成果與期間的線上會議皆須使用德語，學生也因此訓練了德語能力，更藉由交流拓展國際觀。

歌德學院主辦的｢中學生永續發展計畫比賽｣，競賽宗旨在於喚醒青少年發覺身邊環境問題並付諸行動、尋求解決辦法。今年的重點主題為聯合國永續發展目標第2和第3項：「不餓、不渴、不憂慮，開創健康新生活。」東亞各國有近50組隊伍參加。

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虎尾高中陳語銓、黃奕晴、陳韋丞、郭秝妤在學校德語老師許瓊文協助下，聚焦出概念並提出德文計畫書，在可耕地越來越珍稀的世界，提出永續發展的利用土地方式，選定｢九層塔、小白菜、薄荷、空心菜｣四種作物，計畫在校園建構垂直式菜園。

由於計畫執行期間恰逢3級警戒全國停課，小組成員只好在家先行育苗後，再慢慢分批移植到學校栽種，並在生物老師黃明福指導下，學習安裝供水系統去照顧垂直式栽種的植物。在此過程中小組成員也透過數次線上會議以德語和各國參賽小組互相交流進度與心得，其中德國慕尼黑市的高中生對這個主題很有興趣，甚至針對這些蔬菜提供了許多有趣的食譜。

小組成員表示，雖然身處雲林這個農業首都，但平常較沒機會接觸到種菜等農事，種植的過程很辛苦，但也體會到農夫看天吃飯的心情與收成的喜悅。

虎尾高中學生以「垂直式生態花園」計畫參加獲德國永續發展比賽，獲得第四名成績。（記者詹士弘翻攝）

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