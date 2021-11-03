派飛檢疫輪迴壓榨機組員？交長：兩週內檢討

交通部長王國材（左）以及民航局長林國顯於交通委員會答詢。（記者陳心瑜攝）

2021/11/03 09:53

〔記者陳心瑜／台北報導〕國籍航空外籍機師上月不明原因家中猝死，桃園市機師工會10月28日發起黃飄帶運動，提出居檢不派飛以及每月至少三天休息，交通部長王國材今天於交通委員會答詢表示，會在兩週內請民航局與業者進一步檢討，讓派飛以及經濟間取得平衡，兼顧機組員的健康。

洪孟楷今天於立法院交通委員會質詢王國材說，作為交通部長而不是經濟部長，他認為主管機關不應以貨運需求壓榨機組員，詢問王國材對於機組員黃飄帶運動有何回應？王國材最初表示「沒聽過」黃飄帶運動，民航局長林國顯趕緊上場救援。

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王國材隨後表示，民航局可以進一步檢討，在派飛以及經濟取得平衡，也兼顧機組員的健康，會要求在兩週內檢討，不願意見到機組員疲乏以及身心不平衡。

是否認同機師工會「居檢不派飛」訴求？王國材說，當然14天是最完整居檢時程，但是機隊若沒有辦法往外飛，對貨運影響很大。

王國材說，全世界的航空公司對於機組員都是特案管理，這部分的確工會有此想法，已經想辦法找平衡點但是平衡點，坦言「要找出來並不容易」。

林國顯說，已經在10月13日找兩家國籍航空溝通，現階段華航有明確答覆，做法是個案處理協助，現階段機組員飛行時數很低，因為大部分都在居檢期間，希望從航空公司排班，不能為了排班，會針對44天的班表，重新檢討這樣不適合的班表；若機組員身體有狀況或是疲憊不堪，就會請航空公司抓飛，公司不可以強迫派飛。

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