11/03 各報重點新聞一覽

近3年兒少遭嚴重虐待致死件數、人數。

2021/11/03 06:42

自由時報

嬰幼兒遭虐死人數增 未成年爸媽 常是加害者

衛福部統計，近三年兒少遭虐死亡人數逐漸增加，加害者不乏未成年小爸媽，而未成年小爸媽容易被社福體系忽略，這類高風險家庭常是社會案件隱憂。

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行車糾紛遭亮槍 男嚇到報案 警盤查赫見王金平坐車裡

新北市三重警分局昨上午接獲民眾報案，指與他車發生行車糾紛，該車副駕駛座的男子一度亮槍示威，警方據報通報線上警網攔截圍捕，最後在蘆洲的國立空中大學校園內發現該車，經上前盤查，驚見後座坐著前立法院長王金平，而在車上的王金平隨扈、保六總隊第二警官隊警官則表明，因對方跟車，且動機不明，基於維護王的安全，才取出槍械置於胸腹處警戒。

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代表出席APEC峰會》張忠謀：將促各國挺台加入CPTPP

今年APEC主辦會員紐西蘭將於十二日舉行經濟領袖會議，蔡總統昨宣布再度由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表與會，總統並請張忠謀藉由這次會議，「爭取更多APEC成員支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」。張表示，他屆時會提到，我們的貿易總額在CPTPP中占相當高的比例，CPTPP是一個非常高標準的國際多邊貿易協定，我們已經「相當接近」它的標準。

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聯合報

台海緊繃時刻…明年起試行新制教召 每次14天

國防部昨天發布明年起試行「年年施訓，每次十四天」的新制後備教召制度，將採「新舊制並行」。國防部全民防衛動員室副主任馬家龍表示，「新制」教召將徵召廿五個營、一萬五千餘名後備軍人參與驗證，對象鎖定被編制到新訓旅、縣市後備旅與縱深守備旅者。

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逾百領袖承諾 2030年停砍森林

全球一百多位領袖二日簽署聯合國氣候變化綱要公約第廿六次締約方會議（COP26）上達成的首個重大協議，承諾將在二○三○年前停止砍伐森林，包括巴西亞馬遜雨林，並將投入一百九十二億美元（約新台幣五千三百五十億元）公共與私人資金，其中一部分將用於恢復開發中國家的受損土地、應對野火與支持原住民社區。

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中國時報

台美軍事交流科目包含登陸突擊、城鎮作戰、聯合操練 陸戰隊派遣兩棲部隊赴關島受訓

疫情緩和，國防部開始派遣官兵赴美受訓。軍方消息來源證實，海軍陸戰隊99旅甫於月前派出1個加強排，約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，順利完成為期1個月的兩棲登陸作戰訓練，現已返台。據透露，陸戰隊小部隊赴美訓練已有數次，而且地點不同，例如2017年，軍方亦曾派出陸戰隊1個排赴夏威夷受訓半個月。

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張忠謀5度任APEC領袖代表 總統交付2大任務 爭取各國挺台加入CPTPP、快速取得疫苗

亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議本月12日將以線上方式舉行，台積電創辦人張忠謀第五度擔任領袖代表，蔡英文總統昨天交付他兩大任務：爭取更多APEC成員國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並呼籲會員協助各國以更公平、迅速方式，取得安全有效的疫苗。

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王金平座車（前）與民眾（後）發生行車糾紛。 （記者鄭景議翻攝）

今年APEC主辦會員紐西蘭將於12日舉行經濟領袖會議，蔡總統昨宣布再度由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表與會。（記者塗建榮攝）

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