高市推454處空品淨化區 打造12校清淨空氣綠牆

鳳山區生明社區空品淨化區是社區居民的好去處。（記者陳文嬋攝）

2021/11/02 23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局推動454處空品淨化區，植樹綠美化達14座中央公園，高居全國之冠，並攜手12所中小學打造「清淨空氣綠牆」，帶動教室降低溫度1.8度C，減少細懸浮微粒PM2.5濃度1成、臭氧3成，阻擋室外空污，改善室內空品，保護學童健康。

環保局為改善空氣污染，每年以空污基金450萬元，推動裸露地綠美化，以及清淨空氣綠牆，總計454處空品淨化區，植樹綠美化達182.5公頃，相當於14座中央公園，高居全國之冠。

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環保局表示，二氧化碳年削減量4197公噸，以每人年行駛125cc機車500公里，二氧化碳年排放量500公斤，相當於年抵換8394輛125cc機車。

值得一提的是，空品淨化區以校園303處最多，總綠覆面積為48.1公頃，年削減二氧化碳排放量1106噸、粒狀污染物排放量24噸、臭氧排放量471噸。

此外，高雄最大的空品淨化區是金獅湖環保公園2.5公頃，唯一的工業區則是鳳山工業區，拆除違建物占用地，植樹綠美化環境，將髒亂地打造為綠地。

另鳳山區生明社區居民將社區內一塊雜草叢生的空地，大家一起植樹綠美化，打造空品淨化區，成為社區居民好去處，連市府反毒、反飆車、戒菸、戒檳榔，也愛來此地宣導，感受地方熱情活力。

環保局也推動12所中小學設置「清淨空氣綠牆」，增加垂直空間綠化量，依據環保署委託研究團隊測試結果，綠牆可降低教室內細懸浮微粒PM2.5濃度1成、臭氧3成，同時可降低室內溫度1.8度C，有效降低空氣污染。

楠梓區楠梓國小打造「清淨空氣綠牆」。（記者陳文嬋攝）

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