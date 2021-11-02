斥資24.6億！新烏山嶺引水隧道將啟用 年輸10.5億噸水

斥資24.6億元打造的「新烏山嶺引水隧道」，已通過經濟部安全檢核，即將正式啟用。（記者吳俊鋒攝）

2021/11/02 23:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資24.6億元打造的「新烏山嶺引水隧道」，歷時5年興建、完工，串聯曾文、烏山頭等2座水庫，在水情穩定的情況下，每年輸送量高達10.5億立方米；目前已通過經濟部的安全檢核，將正式啟用，而本月起，以秋冬季雜作的供灌進行試運轉，一切順利。

該隧道全長超過3.4公里，橫跨楠西、六甲與東山等區，取水的新東口，在曾文溪的曾文二號與三號橋之間的右岸，曾文水庫放水後，引流至烏山頭水庫上游姜子寮附近的新西口；被視為嘉南大圳後，國內重要的農田水利工程。

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農田水利署嘉南管理處指出，連同一期、二期稻作，以及秋冬季雜作等，整年的灌溉量高達9億立方米，而民生、產業等用水則是1.5億立方米，全都要靠烏山嶺隧道輸送。

舊烏山嶺引水隧道為烏山頭水庫、嘉南大圳工程的一部分，使用迄今已逾90年，曾文水庫完工後，更是聯通曾文與烏山頭水庫的唯一幹線。

由於年代久遠，舊隧道內部結構劣化、滲漏，雖經維修、補強，但已嚴重影響通水斷面，原本每秒可達56立方米的引水量，銳減了近3成，輸水能力明顯衰退。

新隧道被列入「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別計畫」，經費到位後，2015年開工，由當時的嘉南農田水利會辦理興建。

新隧道於去年10月完工、驗收，經濟部水利建造物檢查及安全評估小組依法接續檢核作業，目前已經通過，交由水利署做最後確認，即可正式啟用。

新隧道試運轉期間，已與舊隧道交互使用，一切正常，未來將接力承擔嘉南米倉約6.4萬公頃農田灌溉的引水工作，責任重大。

根據嘉南管理處的規劃設計，新隧道每秒最大的輸送量一樣是56立方米，正式啟用之後，舊隧道則「功臣身退」，作為備援。

曾文水庫水力發電後，放流至下游的曾文溪，由烏山嶺隧道引水至烏山頭水庫蓄水，再利用高低落差，在烏山頭發電廠進行二次發電，並放水從嘉南大圳灌溉，或由淨水場供應民生、產業用水。

斥資24.6億元打造的「新烏山嶺引水隧道」，已通過經濟部安全檢核，即將正式啟用。（記者吳俊鋒攝）

斥資24.6億元打造的「新烏山嶺引水隧道」，已通過經濟部安全檢核，即將正式啟用。（記者吳俊鋒攝）

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