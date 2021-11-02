桃園中壢「內定綠塘」開工 明年7月任你遊

工務局現場展示中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程未來完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

2021/11/02 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區內定里擁有眾多埤塘，市府擇定內定里內定七街旁、鄰近大江購物中心的桃園大圳4-2號埤塘優先推動為生態公園，今辦理新闢公園開工典禮，工程總經費4032萬元，預計明年7月底完工，桃園市長鄭文燦出席開工典禮，宣布取名「內定綠塘」，未來啟用後，歡迎市民到此乘涼休憩，觀賞埤塘及農田之美。

鄭文燦提到，升格後市府致力推動埤塘綠美化，從「一區一埤塘」擴展至「一生活圈一埤塘」，若能取得土地或經農水署同意，也努力將都市型、鄉村型埤塘改造為埤塘公園，且不只是設置環湖步道，更一併考量植栽、照明及友善空間的設計，並配合埤塘特色發展多元活動方式。

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鄭文燦感謝農田水利署桃園管理處分擔1500萬元，讓4-2號埤塘將轉型為生態公園，且不只是設置環湖步道，更一併考量植栽、照明及友善空間的設計，景觀工程結合埤塘的水與綠，將種植多樣樹木植栽，讓四季具有不同風貌，不僅管理品質更好，成為周邊里民散步、健走的休憩好所在，更是舉行活動的優良場所。

工務局長賴宇亭說，本案水域加上既有堤岸總面積9.3公頃，堤岸全長1140公尺，本案景觀營造工程將分為南、北兩區開發，進行包含：主入口景觀及意象設計、堤頂步道、人行綠帶空間、環境教育導覽設施、北側主廣場及遮蔭涼亭、南側稻作休憩觀景涼亭、景觀座椅及綠美化等工程，埤塘周邊96％既有植栽都以現地保留，僅移除受病蟲害或樹勢不優的構樹，以不破壞環境的方式施作健走步道。

其中，北區因鄰近市區，將著重休憩玩樂的動態機能；南區鄰近農田，得以欣賞稻浪、稀有樹種，且蟲魚鳥類聚集於此，故著重低擾動與保育性。園區也配合現狀設置高低曲線的趣味街道家具，休憩座椅也融合原木質感設計，堤岸人行步道寬約2.5至3公尺，無論家族旅遊、情侶散步、跑者運動均有足夠空間，讓市民享有宜人的親水休憩環境。

包括市議員彭俊豪、葉明月、劉曾玉春、市政顧問張昌章、水務局長劉振宇、農水署桃園管理處長何明光、中壢區長鄭詩鈿、大江購物中心董事長江國裕等人均出席開工典禮。

工務局簡報園大圳4-2號埤塘新闢公園完工示意圖。（記者李容萍攝）

鄭文燦（左5）出席中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程開工典禮。（記者李容萍攝）

工務局現場展示中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程未來完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

工務局現場展示中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程未來完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

工務局現場展示中壢區內定里內定七街旁4-2號埤塘周邊景觀營造工程未來完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

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