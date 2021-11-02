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    中市職災失能傷害頻率六都最高 議員批勞工局竟減職安預算

    多位市議員批中市職災失能這兩年職災失能傷害頻率均為六都最高，要求市府正視。（記者蘇金鳳攝）

    多位市議員批中市職災失能這兩年職災失能傷害頻率均為六都最高，要求市府正視。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/02 21:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕職安問題需要重視，中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達、張耀中今天指出台中市這兩年職災失能傷害頻率均為六都最高，職災失能次數與死亡人數這三年也都逐年成長，勞工局應立即改善台中市勞工環境，增加宣導職安重要性，守護勞工生命安全。

    勞工局長張大春表示，雖然不是每個職安檢查都是由台中勞檢處負責，例如營造業的職安檢查勞動部職安署尚未授權台中市勞動檢查處，但每個職災的發生都是令人傷痛的，勞工局也將降災、減災作為努力的方向。市府積極輔導事業單位精進與改善職場安全，並列入加強檢查，保障勞工安全，針對職安與職災相關經費均有編列，並未減少，面對發生職災的勞工，市府會立即啟動關懷，給予及時的協助。

    市議員王立任指出，根據勞動部數據顯示，台中市2019、2020年的職災失能傷害頻率為1.74和1.85都是六都第一，而從2018年到現在職災失能傷害頻率及次數每年是逐年成長。

    另外台中市職災死亡的人數從2018年的35人到2020年的47人，短短3年已經成長34.3%，道出近年台中市勞工環境每況愈下的現象。而在職災數據都上升的同時，勞工局竟然還減少明年勞工安全衛生業務相關費用預算，讓人懷疑盧市長是否真的有在關心勞工安全。

    張王嬿質疑，台中勞工職災比率高，也證明部分勞工的工作環境很危險，造成只要一失手，就會受傷、失能甚至死亡，顯見勞工局未盡監督輔導責任，造成本市的勞工工作安全體制無法完善建立，職安風險難以有效降低。

    王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達、張耀中議員呼籲，勞工局應該要重視勞工安全衛生，不要只是把職安掛在嘴邊，因此要求勞工局立即補足明年職安業務預算，並且擴大職安宣導，進入國中小向下扎根，讓市民從小就能建立職安衛生觀念與文化。

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