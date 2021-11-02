大甲殯儀館老舊空間不足 台中民政局：規劃17億建新館

市議員吳敏濟批大甲殯儀館跟不上需求的成長速度，要求市府應著手規劃現代化殯葬園區。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/02 21:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大甲殯儀館跟不上需求的成長速度，市議員吳敏濟今天在市議會提出要求，市府應著手規劃現代化殯葬園區，增加設施的數量，縮短等待的時間，減輕遺族負擔，送往生者尊嚴地走完人生最後一程。

民政局長吳世瑋表示，大甲殯儀館現有老舊設施改善，台中市生命禮儀管理處已分別於2020、2021年針對舊館靈堂牆面油漆剝落、地板龜裂與夏季日曬悶熱與雨季漏水等問題陸續改善，預計12月底前全面開放使用，增加治喪家屬豎靈空間。

請繼續往下閱讀...

吳世瑋並表示，大甲殯儀館東側舊靶場閒置土地已規劃建置新館，基地面積約5萬2723.91平方公尺，預定將興建地下1層、地上2層樓地板面積約2萬7598.89平方公尺的火化場及殯儀館，將設置8座火化爐、14間禮廳、49間靈堂、350位靈位及360櫃冷凍櫃供海線地區民眾使用，規劃總預算17億元，分6年完成。

吳敏濟表示，大甲殯儀館一年大體進館超過1300具，但靈堂新館只有16間，舊館10間只有6間能用，以致於大體進館需先暫厝太平間，等待安排靈堂空出的這段時間，牌位集中供奉在無煙靈堂。親友弔唁時需連絡守靈家屬再一起進入祭拜，不僅不夠莊重，家屬守靈也不容易。

吳敏濟表示，舊館靈堂早年是軍用車棚改建，雖然經過整修，卻始終沒有取得使用執照。並且因為空間狹小，使用時還得在門外搭小棚子，家屬守靈可說是嘗盡夏熱冬冷，建議原地拆除重建。

全館靈堂使用場次2016年是275場，2020年已經增加到1170場次，但是告別式禮廳使用場次卻只有349場次，僅佔29.8％。吳敏濟指出，不是喪家不辦告別式，而是大甲殯儀館的禮廳只有景德廳與懷恩堂二座，吉日很難租得到。

吳敏濟表示，大甲殯儀館近5年來，大體進館數逐年增長了43.6％，達到1352具，但大體火化數近3年來卻停在3500上下，沒有隨之成長。

吳敏濟指出，大甲殯儀館目前有4具火化爐，每天最多只能火化30具大體，旺日再急也要排隊等待，建議利用東側舊靶場閒置土地，規劃現代化的殯葬園區，滿足上述的各項需求，完善人生的最後一程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法