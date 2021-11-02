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    首頁　>　生活

    國民阿嬤駕到！ 陳淑芳埔里均頭國民中小學開講

    「國民阿嬤」陳淑芳今天應邀到南投縣埔里鎮均頭國民中小學，擔任表演藝術課程的老師。（記者佟振國攝）

    「國民阿嬤」陳淑芳今天應邀到南投縣埔里鎮均頭國民中小學，擔任表演藝術課程的老師。（記者佟振國攝）

    2021/11/02 19:52

    〔記者佟振國／南投報導〕「我這輩子最重要的一件事就是把戲演好！」熱愛表演、從影63年的金馬影后陳淑芳，今天應邀至南投縣埔里鎮均頭國民中小學，擔任表演藝術課程的老師，分享演藝工作甘苦談，由於熱愛演藝工作，就不怕吃苦，當個好演員就是她這輩子最要緊的一件事，也勉勵學子不論求學、工作都要全力以赴。

    今年已83歲、有「國民阿嬤」之稱的資深演員陳淑芳，去年憑藉電影《孤味》、《親愛的房客》奪下金馬獎最佳女主角與女配角獎，仍兢兢業業參與表演工作，今天百忙中到南投埔里均頭國民中小學與學子相見歡。

    均頭是佛光山星雲大師所創辦的學校，60多年前，陳淑芳曾受教於當時任教於蘭陽女中的星雲法師，這次的表演藝術課程，特別邀請她到校演講，與學生真實互動對戲指導，陳淑芳一口答應。

    陳淑芳說，從小熱愛表演、精於民族舞蹈，考取國立藝專，因為家庭變故，為了負擔家計踏進演藝圈，一待就是63年，觀眾可能只看到演員的光鮮亮麗，卻不知背後的辛苦，但她認為當個好演員是這輩子最重要的事，吃再多苦都不怕，哪怕只有一場戲、一個鏡頭都要演到最好，會一直演下去，縱使得獎也不會「漲價」！

    陳淑芳笑稱金馬封后也帶給她不少困擾，以前出門買菜可以早早回家，現在有粉絲要拍照、簽名，2個小時還回不了家，在外常得面壁吃東西，怕被人撞見不好看，也承諾會再來均頭，親自炸蝦捲給同學品嘗。

    面對同學的各項提問，陳淑芳都仔細聆聽、親切答覆。（記者佟振國攝）

    面對同學的各項提問，陳淑芳都仔細聆聽、親切答覆。（記者佟振國攝）

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