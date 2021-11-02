5倍券商機！霧峰農會酒莊大禮包熱賣 多款完售等下月

霧峰農會酒莊搶5倍券和台中購物節商機推出促銷，荔枝蜂蜜酒、梅子燒酎等酒品都被搶購一空。（記者陳建志攝）

2021/11/02 21:35

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰農會酒莊以霧峰在地的益全香米、蜂蜜，搭配荔枝、檸檬、龍眼釀酒，為搶5倍券和商機，推出6款酒一組的大禮包，原價3890元，優惠價賣3000元，在網紅協助促銷下，5天銷售業績超過250萬元，幾乎是過去2個月的業績，造成荔枝蜂蜜、檸檬蜂蜜等多款酒都完售，因還須等待熟成，預計要到12月中才能再度供貨。

霧峰農會休閒旅遊部主任鄧惠蓮表示，農會酒莊利用農民用心種植的益全香米釀造出多款酒品，這幾年發現年輕族群對於水果酒接受度高，利用在地蜂蜜搭配荔枝、檸檬，釀造出荔枝蜂蜜酒和檸檬蜂蜜酒，還有梅子系列的酒品都深獲消費者喜愛。

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鄧惠蓮表示，為了搶振興5倍券和台中購物節的商機，將荔枝蜂蜜酒、檸檬蜂蜜酒、初霧純米吟釀、初霧燒酎、檸檬燒酎、梅子燒酎6款經典酒品組合成「振興呼搭拉」大禮包，原價3890元，優惠價賣3000元，

鄧惠蓮表示，沒想到促銷活動，加上上月27日和網紅合作，幫忙協助拍影片推薦造成民眾搶購，上週六1天不包括網路下單，酒莊現場各類酒品就賣出500多瓶，短短5天營業額超過250萬，幾乎是過去2個月的業績，尤其是大禮包原本預計賣出100組，因熱賣目前已經賣出200組超過預期，已完售不再接單。

鄧惠蓮說，因熱賣超乎預期，包括荔枝蜂蜜酒、檸檬蜂蜜酒、檸檬燒酎、梅子燒酎等多款酒品都已經完售，其中荔枝蜂蜜酒、檸檬蜂蜜酒、因還須等待熟成，預計要等到12月中才能重新出貨，請消費者耐心等待。

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