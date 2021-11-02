輔駕須注意6大狀況 高公局警示：系統恐無法辨識很危險

許多車輛裝設先進駕駛輔助系統，高公局提醒仍須遵守車輛使用規定。示意圖。（資料照）

2021/11/02 17:19

〔記者陳心瑜／台北報導〕許多新車裝設先進駕駛輔助系統，甚至有汽車品牌廣告暗示裝設後，可如部分自駕車一般「放開方向盤」行車。高速公路局公布6大情況，包括拖板車（底盤低）或聯結車、摩托車、靜止行人等，都可能影響系統無法辨識，就算車輛配有駕駛輔助系統，駕駛仍須隨時注意前車狀況，並了解系統的戲用範圍和限制。

以下6項情形，可能導致系統無法正確辨識前方物件，進而造成交通事故危險：

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1.與前車速差過大或前車靜止狀態下。

2.上下坡度大路段、彎道路段（影響雷達偵測角度）。

3.前車未行駛於車道正中間。

4.突然切入車道的車輛、前車突然轉向。

5.特殊形式之車輛拖板車（底盤低）或聯結車、摩托車，靜止行人（判斷邏輯須符合辨識軟體之定義）。

6.特殊天候環境（濃霧、雨天、強光等，影響雷達和鏡頭的效能）。

高速公路局交通管理組科長莊國欽說，近年多起國道事故中，肇因屬未注意車前狀況者，部分肇事車輛具備駕駛輔助系統功能，經研析國道施工車輛遭撞事故，且肇事車輛有開啟駕駛輔助系統行車紀錄影像得知，當前車因應變換車道，或前車未行駛於車道中間時，都有可能造成後方開啟駕駛輔助系統之車輛，來不及反應制動，釀成追撞施工車輛等情形。

莊國欽提醒，駕駛行車開啟自動巡航系統，及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，「仍應隨時注意前方車況」，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並瞭解該系統之適用範圍和限制，避免以危險方式（如雙手離開方向盤）駕車，雙手離開方向盤駕車，可處最高2萬4千元罰鍰。

高公局表示，依「道路交通安全規則」第94條規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，不得在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車；另依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款規定，汽車駕駛人，駕駛汽車以危險方式（如雙手離開方向盤）駕車，可處以6千至2萬4千元罰鍰，且吊扣該汽車牌照6個月；因而肇事者，並吊銷其駕駛執照。

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