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    基隆市第1、2劑疫苗施打率 台灣本島排第一

    基隆市政府防疫團隊事前規畫準備，讓疫苗接種順利。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府防疫團隊事前規畫準備，讓疫苗接種順利。（圖為基隆市政府提供）

    2021/11/02 14:55

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天（2日）表示，基隆市武漢肺炎（COVID-19）疫苗施打作業進度，第一劑、第二劑施打率，在台灣本島縣市中名列第一；不過他也提醒民眾，不要因為疫情趨緩，就鬆懈防疫，還是要把口罩戴上，保護自己保護別人。

    林右昌說，基隆市疫苗施打作業進度相當順利，根據衛生局11月1日的統計，完成第一劑疫苗的施打率已達75.09%、第二劑疫苗施打率也已經達到36.65%，不僅都已提前達到中央設定的目標，更是全國除了離島以外的縣市第一。

    林右昌還指出，若進一步以年齡層分析，基隆市在65到74歲年齡層的市民中，第一、二劑疫苗施打率高達86.9%以及80.3%，可說是難能可貴的成果；他表示，基隆市政府會繼續努力，期許施打率能再衝高，也希望疫情警戒能夠降級，儘快讓大家恢復正常生活。

    林右昌提醒大家，雖然現在疫情趨緩，大家心情可以放鬆，但是防疫要求絕不能鬆懈，中央包括邊境管制以及境外回國隔離等，希望民眾都要遵守規定，他也呼籲大家養成配戴口罩的習慣，保護自己也保護他人。

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