台南美食遠征匈牙利 黃偉哲跨海喊話：歡迎親臨品嚐

駐匈牙利大使劉世忠（左2）在匈牙利舉行的「台灣美食之都—台南街頭小吃文化影像展」中，示範台南清燙牛肉湯的煮法。（圖由台南市觀旅局提供）

2021/11/02 14:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南美食遠征匈牙利，我國駐匈牙利代表及台南市政府攜手匈牙利索爾諾克市（Szolnok） 達米亞尼奇‧亞諾斯博物館（Damjanich Janos Museum） ，推出「台灣美食之都—台南街頭小吃文化影像展」，將在匈牙利各城市接棒展出至明年1月底。

台南街頭小吃文化影像展在匈牙利索爾諾克市開幕，駐匈牙利大使劉世忠介紹台南為台灣文化首都和美食天堂，並現場示範台南牛肉湯和台灣刈包的料理方法，匈國知名漢學家Dr. Salat也邀請劉世忠於東方快車節目與匈國民眾分享台南小吃。

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此次特展也吸引當地媒體報導，駐匈牙利代表處於官方粉專分享開幕照片，台南市長黃偉哲即上傳滿滿的虱目魚粥照片並留言感謝，而同是台南出身的內政部次長陳宗彥也上網留言分享涮牛肉粥的影片。

黃偉哲也跨海喊話，邀請國際喜愛美食的饕客，疫後有機會親臨台南旅遊，一嚐台南料理深藏的文化底蘊。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，此次影像展市府準備上百張照片與說明，並以中英文對照一一說明食物內容與烹調方式，再由劉世忠協助轉譯為匈牙利文。同時也鼓勵來台南的遊客多拍台南美食照片上傳各社群平台，增加台南美食在國內外的曝光及網路聲量，觀旅局亦建置有台南好吃好玩的圖庫系統平台，目前已上傳5500多張照片，並持續蒐羅中。

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