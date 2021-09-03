全網笑瘋！外孫女住防疫旅館 外公送水果「竟不知道她名字」

外公替住在防疫旅館的13歲外孫女送水果，才發現自己根本不知道她叫什麼，寫了房號與姓氏交由房務人員轉送。（左圖資料照，右圖取自爆廢公社）

2021/09/03 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕1名人在法國的台灣媽媽2日深夜在臉書社團「爆廢公社」發文說，13歲女兒飛返台灣，目前正住在防疫旅館，外公暖心去替她送水果，「竟不知道外孫女的名字」，只好留著張紙條寫著「6010蔡小妹」，網友全笑瘋。

這名台灣媽媽指出，13歲的女兒飛返台灣，依照防疫規定入住台北防疫旅館，外公得知後買了水果送去給外孫女吃，「聽到這裡...是不是一樁很溫馨的故事？」，但抵達旅館後，外公才發現自己根本不知道外孫女叫什麼名字，只好在塑膠袋上貼了張紙條，寫著外孫女的房號與姓氏，由房務人員轉送。

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這位媽媽感嘆，「唉~~我女兒已經13歲了，13年來他都不想知道我女兒叫什麼名字嗎？我爸爸的荒唐事八天八夜也說不完……算了」。

許多網友看見這段故事全都笑瘋，認為「外孫女的名字沒有刻在外公心裡」，也有人留言稱「你爸該不會都叫你女兒妹妹吧」、「荒唐的老爸多的是」、「搞不好再過一段時間老爸都忘了自己是老爸」、「至少還知道姓蔡，這樣有安慰到嗎？」但有網友認為「很正常」，稱「我爸爸以前還會對著我們喊狗的名字」。

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