回憶沒了！西門町肯德基宣布熄燈 網友哀嚎：去哪上廁所

許多年輕人前往西門町逛街時，時常前往距離捷運西門站六號出口最近的肯德基借廁所，不過，這間肯德基已經宣布自9月起正式熄燈。（張哲生提供）

2021/09/02 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕許多年輕人前往西門町逛街時，時常前往距離捷運西門站六號出口最近的肯德基借廁所，不過，這間肯德基已經宣布自9月起正式熄燈，消息曝光令許多網友哀嚎「回憶沒了」。

文史工作者張哲生在臉書粉專貼出訊息，肯德基台北峨嵋餐廳貼出閉店啟事，上頭感謝消費者長期支持，並稱是因為租約到期，最後營業日為2021年8月31日晚間8點，「誠摯邀請您至臨近餐廳惠顧，讓我們繼續為您服務。」

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張哲生表示，1985年4月16日，台灣第一家肯德基餐廳（KFC, Kentucky Fried Chicken）開幕，地點就在當時西門町裡最熱鬧的電影街的「樂聲戲院」的對面，地址為台北市武昌街二段114號。

張哲生提到，肯德基後來陸續在西門町其他地點開過分店，包括歷時最久的成都路87號（1985-2014.2.18）、歷時最短的成都路60號（2019.1.27-2020.5.31）；而在峨眉街14-16號這家分店閉店之後，肯德基已經完全退出西門町了，結束其從1985年迄今存在於西門町的36年歷史。

許多網友得知此事，紛紛留言哀嚎「以前高中聯誼的地方」、「我來觀光時，去西門町會記住的地標認路就是kfc」、「關門了！？太久沒到西門町了！」、「我們的青春回憶的老地方」、「看樣子那邊也要開始沒落了，真慘」、「什麼，西門町最好吃的蛋塔店關了！」、「太誇張了」。

張哲生表示，1985年4月16日，台灣第一家肯德基餐廳（KFC, Kentucky Fried Chicken）開幕，地點就在當時西門町裡最熱鬧的電影街的「樂聲戲院」的對面。（張哲生提供）

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