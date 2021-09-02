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    週五北部午後雷雨地區增多！中南部、山區防大雨

    明天各地大致多雲到晴，但午後雷陣雨增加，北部午後降雨地區變多，中南部及各山區仍留意午後大雨發生。東南部及恆春半島整天不定時零星降雨。（記者王藝菘攝）

    明天各地大致多雲到晴，但午後雷陣雨增加，北部午後降雨地區變多，中南部及各山區仍留意午後大雨發生。東南部及恆春半島整天不定時零星降雨。（記者王藝菘攝）

    2021/09/02 21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（3日）太平洋高壓持續東退，各地仍大致多雲到晴，但天氣較不穩，午後雷陣雨增加，北部午後降雨地區變多，中南部及各山區仍留意午後大雨發生。東南部及恆春半島整天不定時零星降雨，請注意天氣變化。

    中央氣象局預報，明天各地大部分時間仍多雲到晴，而太平洋高壓持續偏弱，台灣附近水氣多，清晨、夜晚西半部有零星降雨外，午後西半部及東半部山區也有局部短暫雷陣雨，北部午後降雨地區會比今天多一些，中南部及其他山區仍有局部大雨發生的機率。此外，東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨。

    溫度方面，明天各地高溫約32至34度，中午前後紫外線指數偏高，外出請做好防曬，多補充水分。各地低溫約26、27度。

    天氣風險公司表示，太平洋高壓今、明慢慢東退，午後雷陣雨增加，週末會更明顯。東退後高溫不會那麼炎熱，但讓天氣不穩定，午後雷陣雨發展機會變多，尤其北部會更明顯，山區雷陣雨發展可能擴及到西半部平地。下週一、二左右高壓再增強，午後陣雨再減少，氣溫又變熱。秋季預計會是個暖秋，雨水偏多，而且要留意秋颱，預期9月中旬前可能有低壓擾動或颱風發展，詳細仍待觀察。

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。

    空氣品質方面，根據環保署資訊，明天中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

    溫度方面，明天各地高溫約32至34度，中午前後紫外線指數偏高，外出請做好防曬，多補充水分。各地低溫約26、27度。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，明天各地高溫約32至34度，中午前後紫外線指數偏高，外出請做好防曬，多補充水分。各地低溫約26、27度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，明天中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

    空氣品質方面，明天中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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