義賣龍眼籌善款 楊鎮浯演採果秀

今年龍眼大出，縣長楊鎮浯（左三）等人在場大力推銷義賣。（記者吳正庭攝）

2021/09/02 21:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣身心障礙者家長協會今天舉辦「愛心龍眼義賣活動」，縣長楊鎮浯說，家有身心障礙者的家長非常辛苦，縣府一定在能力所及給予協助，「你們陪伴當事人、縣府陪伴你們」。金湖鎮長陳文顧、金湖鎮代表會主席蔡乃靖自掏腰包，各自認購50斤龍眼，共襄盛舉。

楊鎮浯說，身心障礙者本身就很辛苦，陪伴的人更辛苦，還要承擔很大的壓力，不只要照顧，還有家裡的事情要忙，陪伴者其實是最辛苦一個群體；請家長們放心，只要縣府能做，一定配合鎮公所、代表會來做；感謝家長們一路以來的協助，因為家長照顧的不只是家長的親人，也是金門的親人，協助照顧的不只是家長家庭的一分子，也是整個金門的一分子，感謝家長們的辛苦。

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金湖鎮長陳文顧指出，這兩年縣府幫身障者家長協會找了一個新家，也募捐到一輛商貨兩用車，對於該協會會務運作幫助很大。金門身心障礙者家長協會理事長楊淑欽說，昔日協會會址門前這兩棵龍眼樹，每到夏天就結實纍纍，多年前在金湖鎮前鎮民代表陳向鑫提議下，多次舉辦龍眼義賣，為協會籌措經費。

楊鎮浯為增加買氣，在義工惡補下，下場持長竿扮農夫，才知道「摘」龍眼還是要靠工具把龍眼「轉」下來，陳文顧和蔡乃靖也很捧場，自掏腰包，現場各認購50斤龍眼，縣府社會處長董燊、新市社區發展協會理事長林麗芬、國民黨金湖服務站主任陳錦章等人均到場共襄盛舉，現場還有不少身心障礙的小大朋友到場同樂，充滿歡樂氣氛。

縣長楊鎮浯（右二）上前採摘龍眼前，到場協助拍照的林務所長鐘立偉（右一）也技術指導一番。（記者吳正庭攝）

縣長楊鎮浯（前右二）為增加買氣，與金湖鎮長陳文顧（前右一）、金湖鎮代會主席蔡乃靖（前左一）等人，現場上演採摘龍眼秀。（記者吳正庭攝）

從樹上摘下龍眼後，縣長楊鎮浯（右三）、金湖鎮長陳文顧（右四）、金湖鎮代會主席蔡乃靖（右二）等人忙著將果實摘下。（記者吳正庭攝）

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