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    西濱快速道路全國最長 中市議員促設大型休息站

    西濱快速道路是全國最長的快速公路，市議員李榮鴻建議設大安段西側設置大型休息站。（記者蘇金鳳攝）

    西濱快速道路是全國最長的快速公路，市議員李榮鴻建議設大安段西側設置大型休息站。（記者蘇金鳳攝）

    2021/09/02 19:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕提高海線的發展，中市議員李榮鴻今天在市議會市政總質詢，建議台中市政府向中央爭取在西濱快速道路大安段西側設置大型休息站，並且積極開發外埔產業園區，帶動海線地區繁榮。

    市長盧秀燕表示，這是很好的構想，像國道3號清水休息站知名度很高，這個休息站現在已經不只是休息站，還變成觀光景點，在日本也有不少公路旁的休息站都很具特色，市府會積極向中央反映爭取。交通局長葉昭甫則說，會進一步向公路總局了解相關規定。

    市議員李榮鴻今天市議會市政總質詢，台61線西濱快速道路是全台最長的快速公路，實際通車長度達286公里，過去長久以來都沒有設置休息站，今年2月才在雲林口湖設置第一個休息站，但規模很小。

    李榮鴻表示，西濱快速道路行經台中海線地區許多重大景點，包括高美濕地、松柏漁港等，每到假日都會湧進遊客，未來大安媽祖文化園區開發完成後會吸引更多人潮，在西濱快速道路大安段西側設置大型休息站，可以讓南來北往車輛在這裡停留休憩，也能讓消費人潮停留，帶動觀光商機。

    李榮鴻指出，西濱快速道路西側設休息站，東側外埔地區則可以推動產業園區，而外埔地區人口流失嚴重，市府應該積極開發產業用地，吸引企業進駐、根留台中，也創造就業機會，更何況，政府積極輔導未登記工廠合法化，最大的問題就卡在工廠用地不足，解決用地問題，才能讓這些未登記工廠盡速合法化，政府也才能有效管理。

    經發局長張峯源表示，外埔這個地點面積約36公頃，交通便利，部分是台糖土地、部分是私有地，經發局會找台糖公司召開協調會，研商是否能合作開發，市府一定會努力推動。

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