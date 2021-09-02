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    T1》錢薇娟拜會南市府 黃偉哲：找地全力協助台南籃球發展

    T1 League 藍球聯盟會長錢薇娟（左）贈送一件T1籃球衣給台南市長黃偉哲（右）。（圖由台南市府提供）

    T1 League 藍球聯盟會長錢薇娟（左）贈送一件T1籃球衣給台南市長黃偉哲（右）。（圖由台南市府提供）

    2021/09/02 20:32

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕在今年年初剛成立的籃球聯盟T1 League 聯盟，會長錢薇娟偕同台南市議員李宗翰今（2）日拜會台南市長黃偉哲，希望能夠得到市府支持，協助台南籃球發展，黃偉哲允諾會全力協助找職業籃球場用地。

    錢薇娟表示，目前T1聯盟的台南球場是暫時落腳在成功大學的體育館，聯盟會協助校方整修球場成為符合職業球賽的場地，不過因為是借用學校場地，在使用上多少會有所限制，希望未來能在台南尋找合適的場地興建職業籃球場。

    黃偉哲說，台南正在興建的亞太國際棒球訓練中心附近，或許可找到合適的用地，讓T1能夠向南市府以租借或是其他方式興建職業籃球館，希望能夠打造成一個集棒球、籃球的體育聚落，促進地方發展。

    黃偉哲表示，T1聯盟把台南當成其中一隊主場，南市府非常支持，這次已是聯盟第3次來訪，每次都有進展，市府也希望可以幫忙台南體育發展，希望T1聯盟能夠組隊順利、開賽順利，市府在能夠幫忙的地方會盡力協助。

    今天T1聯盟的拜訪，錢薇娟贈送1件T1籃球衣給市長黃偉哲，黃偉哲回贈「下營柚子」禮盒並祝福T1聯盟在未來能「會贏」（下營的台語諧音）順利籌備成功。

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