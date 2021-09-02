鼓勵年輕人敢生！ 台中生育津貼明年擬加碼為2萬

鼓勵年輕人敢生，台中市生育津貼加碼，頭胎補助1萬元明年擬倍增為2萬元。（台中市政府提供）

2021/09/02 20:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為鼓勵年輕人敢生、願意生，搶救生育率，台中市副市長黃國榮今天在臨時市政會議說，市府編列明年度預算，將提高生育津貼，現有家庭新生兒頭胎補助1萬元將加碼為2萬元，盼總預算送市議會能獲支持，鼓勵年輕人放心生兒育女。

現行六都針對家庭新生兒頭胎生育津貼補助，桃園市3萬元，台北、新北及高雄市2萬元，台中市1萬元，台南市6000元，而台南市長黃偉哲日前宣布，明年元旦起，頭胎生育津貼補助6000變1萬元。

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台中市政府今天召開臨時市政會議討論明年度總預算案，副市長黃國榮說，明年是台中市大建設年，市長盧秀燕上任以來規劃推動的大型建設，明年陸續完工或動工，除了硬體建設，致力打造宜居城市，吸引年輕人來台中成家立業，為搶救生育率，讓台中的年輕父母願意生、敢生，規劃加碼重大社會福利政策，明年起提高生育津貼自每胎1萬元加碼到2萬元。

社會局長彭懷真指出，今年台中市新生兒生育數約1.8萬人，明年預估生育數以1.8萬到1.9萬人計算，編列生育津貼補助共4億餘萬元，加碼補助約增加2億元預算；至於現行生育津貼採單胞胎1萬元、雙胞胎3萬元、三胞胎以上每胎2萬元的補助設計也將調整。他說，未來家庭育兒津貼補助一律以人頭計算，雙胞胎補助4萬、三胞胎則補助6萬元等。

台中市府規劃提高新生兒生育津貼，藍綠及無黨籍媽媽議員均表支持，育有4個孩子的國民黨議員吳瓊華說，生育津貼加碼，對有意生育的家庭絕對是好消息，她也肯定盧市府上任以來已大幅增加公托及公幼數，替年輕人生兒育女設想。

無黨籍議員徐瑄澧也說，各方早就都極力爭取生育津貼提高，如今終於盼到每胎補助增加1萬元，對育兒家庭來說不無小補，也期許後續育兒津貼能再增加延續相關福利，育兒家庭才能安心生養子女。

民進黨籍議員陳淑華則說，各界均樂見市府增加生育津貼補助，但還是想問，若「市長媽媽」真的重視生育，早就可以提高補助，過去3年卻不動聲色，趕在明年選舉年才推出，「政策買票意圖明顯」，徒讓美意打了折扣，真的很可惜。

黃國榮則強調，市政規劃原本就要循序漸進，市長上任第一年的預算是前任所編，第二年起在預算規模有限下，先逐步先就公幼、公托及親子館倍增加強投資，如今托育資源大幅倍增，在台中市財政愈見健全下，今年規劃生育津貼加碼，以利鼓勵生育後，新生兒後續也有更多托育資源可銜接。

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