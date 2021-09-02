為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農場展演動物涉違法惹抗議 高雄市府開罰淨園要求停演

    動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，園區任由民眾驚擾兔子。（動保團體提供）

    動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，園區任由民眾驚擾兔子。（動保團體提供）

    2021/09/02 21:38

    ［記者陳文嬋／高雄報導］高雄市動保處輔導「淨園農場」展演合法化，迄今1年半未改善，動保團體今（2日）抗議違法展演，且生存環境惡劣，造成部分動物生病，質疑涉嫌虐待，要求政府開罰，並禁止展演，沒入嚴重傷病、保育類動物。動保處表示，淨園農場未取得動物展演許可，仍違法展演，8月16日已依動物保護法規定裁罰5萬元，要求業者停止動物展演，違者將按次處罰，明將邀專家學者會勘，若違反規定將依法開罰。

    台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會、鳥語獸躍今抗議違法展演，質疑動物生存環境惡劣，已有2隻羊駝死亡，還有部分動物生病，如紅鶴罹患禽掌炎等。

    動保團體質疑業者涉嫌虐待動物，將2隻珍稀類長臂猿關籠飼養，多隻鸚鵡鍊養在棲架上，造成動物活動受限，還任由民眾驚擾兔子、天竺鼠，要求市府禁止業者展演，並列管清查園區動物造冊，確認身體健康狀況，並沒入2隻長臂猿、嚴重傷病動物。

    動保處指出，淨園農場未取得動物展演許可，違法展演動物，自去年5月迄今5度邀集專家學者及動保團體，輔導業者改善園區動物飼養狀況，2隻長臂猿經專家學者認為飼養環境及場域設施，尚符合野生動物保育法、保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法規定未沒入。

    動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，園區有多隻鸚鵡被長時間鍊養在架上。（動保團體提供）

    動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，園區有多隻鸚鵡被長時間鍊養在架上。（動保團體提供）

    動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，質疑2隻長臂猿活動空間不足。（動保團體提供）

    動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，質疑2隻長臂猿活動空間不足。（動保團體提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「熱水燙貓」逼女友復合 虎斑貓茶茶撐11天亡 虐貓男遭送辦
    2021/08/29 17:44

    「熱水燙貓」逼女友復合 虎斑貓茶茶撐11天亡 虐貓男遭送辦
    高雄查獲不當飼養33犬 將開罰+強制送醫
    2021/03/04 19:18

    高雄查獲不當飼養33犬 將開罰+強制送醫

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    小港機場咖啡景點交通塞爆 警方出手了
    2021/03/02 16:54

    小港機場咖啡景點交通塞爆 警方出手了
    「水牛不是我養的」 陽管處提訴願想撤罰單
    2021/02/17 18:42

    「水牛不是我養的」 陽管處提訴願想撤罰單

    桃園新站前雙捷3房 地段「鈔」有價
    農場迎暑假 邀親子看飛機餵動物
    2018/07/06 09:43

    農場迎暑假 邀親子看飛機餵動物
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播