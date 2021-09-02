農場展演動物涉違法惹抗議 高雄市府開罰淨園要求停演

動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，園區任由民眾驚擾兔子。（動保團體提供）

2021/09/02 21:38

［記者陳文嬋／高雄報導］高雄市動保處輔導「淨園農場」展演合法化，迄今1年半未改善，動保團體今（2日）抗議違法展演，且生存環境惡劣，造成部分動物生病，質疑涉嫌虐待，要求政府開罰，並禁止展演，沒入嚴重傷病、保育類動物。動保處表示，淨園農場未取得動物展演許可，仍違法展演，8月16日已依動物保護法規定裁罰5萬元，要求業者停止動物展演，違者將按次處罰，明將邀專家學者會勘，若違反規定將依法開罰。

台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會、鳥語獸躍今抗議違法展演，質疑動物生存環境惡劣，已有2隻羊駝死亡，還有部分動物生病，如紅鶴罹患禽掌炎等。

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動保團體質疑業者涉嫌虐待動物，將2隻珍稀類長臂猿關籠飼養，多隻鸚鵡鍊養在棲架上，造成動物活動受限，還任由民眾驚擾兔子、天竺鼠，要求市府禁止業者展演，並列管清查園區動物造冊，確認身體健康狀況，並沒入2隻長臂猿、嚴重傷病動物。

動保處指出，淨園農場未取得動物展演許可，違法展演動物，自去年5月迄今5度邀集專家學者及動保團體，輔導業者改善園區動物飼養狀況，2隻長臂猿經專家學者認為飼養環境及場域設施，尚符合野生動物保育法、保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法規定未沒入。

動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，園區有多隻鸚鵡被長時間鍊養在架上。（動保團體提供）

動保團體指控高雄市淨園農場動物展演違法，質疑2隻長臂猿活動空間不足。（動保團體提供）

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